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  4. Rize’de sokak ortasında silahlı çatışma! Görüntüler dehşete düşürdü

Rize’de sokak ortasında silahlı çatışma! Görüntüler dehşete düşürdü

21.03.2024 06:54
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Rize’de komşular arasında sokak ortasında çıkan silah ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralanırken 7 kişi de gözaltına alındı.

Rize'de merkeze bağlı Mermerdelen Mahallesi, Atatürk Caddesi'nde saat 15.45 sıralarında, aralarında husumet bulunan iki grup sokak ortasında karşılaştı. Tarafların sözlü tartışması giderek büyüyerek kavgaya döndü.

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

İki taraf da silah ve bıçakla birbirlerini hedef aldı.

Birbirlerine kurşun yağdıran taraflar yaralandı.

Bu sırada devriyede bulunan polis ekipleri taraflara ikazda bulundu.

Silah kullanmaya devam edilmesi üzerine polis ekipleri gerekli müdahaleyi yaparak olay kontrol altına alındı.

Çevrede bulunan vatandaşların 112 acil çağrı servisine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Rize Silahlı çatışma
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