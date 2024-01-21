Rize'ye Afrikalı gelin! Çalışmaya gitmişti, polisin ceza yazdığı sırada hayatının aşkını buldu: "Aklımın ucundan hiç geçmezdi"

“BENİM NASİBİM ORADAYMIŞ”

Eşiyle tesadüfen tanıştığını belirten Ramazan Öztürk, “Benim Afrika’ya gitme gibi bir fikrim yoktu. Bizim Mali Konsolosu Hasan Bey sayesinde Afrika’ya gittik. İlk 6 ayda gittik. İkinci 6 ayda tesadüfen tanıştık. Afrika’da polis durdurdu bizi. Polis durdurunca eşim yanımıza geldi. Ben de az bildiğim Fransızca ve Afrika’nın dilinde konuşmaya çalıştım ve tanıştık. Sonra fazla uzun sürmedi. Yaklaşık 2 buçuk ay içerisinde evlenmeye karar verdik. Önce eşimin tarafının usulünce düğünümüzü yaptık. Biz de burada düğünümüzü yapmak istedik. Oraya askeri bir hastanenin yapımı için gittik. Tanışmamız kesinlikle tesadüfen oldu. Benim nasibim oradaymış. Daha önce Türkiye’de de olabilirdi ama evlenmedik. Nasibimiz oradaymış. Oraya gittik nasibimiz bizi buldu. Biz ne kendi ailemden ne de eşimin ailesinden kötü bir tepki almadık” dedi.