HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Roma'da 'olağanüstü' keşif: Yaklaşık 2200 yıllık

Roma'da 'olağanüstü' keşif: Yaklaşık 2200 yıllık

13.12.2023 10:10 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya'nın başkenti Roma'da, Antik Roma döneminden kalma özel bir konutun keşfedildiği açıklandı. Kolezyum yakınlarında keşfedilen konutun içerisinde mozaik olduğu bildirildi.

İtalya Kültür Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Palatino tepesi ile Roma Forumu arasındaki Kolezyum Arkeolojik Parkı içinde, Roma'nın geç cumhuriyet döneminden kalma eski bir konut keşfedildi.

Keşfet

Roma'da 'olağanüstü' keşif: Yaklaşık 2200 yıllık

İtalya'nın başkenti Roma'da, Antik Roma döneminden kalma özel bir konutun keşfedildiği açıklandı. Kolezyum yakınlarında keşfedilen konutun içerisinde mozaik olduğu bildirildi.

İtalya Kültür Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Palatino tepesi ile Roma Forumu arasındaki Kolezyum Arkeolojik Parkı içinde, Roma'nın geç cumhuriyet döneminden kalma eski bir konut keşfedildi.

'OLAĞANÜSTÜ' OLARAK TANIMLANDI

'OLAĞANÜSTÜ' OLARAK TANIMLANDI

Yapının, milattan önce 2. yüzyılın ikinci yarısı ile milattan sonraki 1. yüzyılın sonu arasında en az üç aşamada inşa edildiği belirtildi.

Söz konusu konutta bir atriyum, bir bahçe ile yemek salonu bulunurken, ayrıca yetkililer tarafından "olağanüstü" olarak tanımlanan rustik tarzda bir mozaik de ortaya çıkarıldı.

Uzmanlar, bu eski evin keşfinin, Roma tarihi açısından büyük önem taşıdığını kaydetti.

İtalya Kültür Bakanı Gennaro Sangiuliano, "Roma'nın kalbinde gerçek bir hazine ortaya çıktı. Bu, önemli bilimsel değere sahip bir keşif." ifadesini kullandı.  (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
İtalya Roma
En Çok Okunan Haberler
11 ilde orman sınırları değişti! Resmi Gazete'de yayımlandı

11 ilde orman sınırları değişti! Resmi Gazete'de yayımlandı

Galatasaray'ın yıldızına sert sözler! "Bu kadar vurdumduymazlık olmaz"

Galatasaray'ın yıldızına sert sözler! "Bu kadar vurdumduymazlık olmaz"

12 yaşında Türkiye'deyken kaçırıldı! O ülkede başına gelenler kahretti

12 yaşında Türkiye'deyken kaçırıldı! O ülkede başına gelenler kahretti

Özgür Özel'in 'Şeyh Sait' açıklaması gündem yarattı!

Özgür Özel'in 'Şeyh Sait' açıklaması gündem yarattı!

Derisini yüzüp çöpe atmışlar! Korkunç manzara...

Derisini yüzüp çöpe atmışlar! Korkunç manzara...

Naci Görür’den Şener Üşümezsoy’un İstanbul depremi ile ilgili sözlerine sert yanıt

Naci Görür’den Şener Üşümezsoy’un İstanbul depremi ile ilgili sözlerine sert yanıt

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Marketin ortasında ayakta uyuyakaldı! Viral olan görüntüler

Marketin ortasında ayakta uyuyakaldı! Viral olan görüntüler

Yılın Son Fırsatları başladı! Kışlıklarda, mutfak eşyalarında, elektronikte kaçırılmayacak indirimler

Yılın Son Fırsatları başladı! Kışlıklarda, mutfak eşyalarında, elektronikte kaçırılmayacak indirimler

Damadın eski sevgilisi düğünü bastı! Gelinin hareketi olay oldu

Damadın eski sevgilisi düğünü bastı! Gelinin hareketi olay oldu

Hastalarını hipnotize ederek cinsel saldırıda bulundu

Hastalarını hipnotize ederek cinsel saldırıda bulundu

Yüksek ısı yalıtımı, su geçirmezlik, ultra konfor! Çok satanlarda zirvede

Yüksek ısı yalıtımı, su geçirmezlik, ultra konfor! Çok satanlarda zirvede

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.