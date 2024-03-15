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Ruslar bunu ilk kez deniyor! Savaşın gölgesinde seçim başladı: Putin'e 3 rakip çıktı, yeni sistem devreye sokuldu

15.03.2024 14:59
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Dünyanın gözü kulağı bugün Rusya'da! Ukrayna'ya açtığı savaş sonrası özellikle Avrupa'da dengeleri sarsan Rusya'da 3 gün sürecek seçim başladı. Savaşta Ukrayna'dan ilhak edilen 3 bölge ilk kez Rusya için oy kullanıyor. 112,3 milyon seçmenin kayıtlı olduğu seçimde Vladimir Putin'in 3 rakibi bulunuyor. Ancak Rusya'nın seçiminde rekabetten söz etmek pek kolay değil.

Rusya’da halk devlet başkanlığı seçimi için sandık başında. Oy verme işlemi 3 gün sürecek. Mevcut başkan Vladimir Putin'in zaferine kesin gözüyle bakılıyor. Seçime damgasını vuran ise daha önce denenmemiş yöntemler ve ilhak edilen bölgelerle ilgili detaylar olduBu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Manşet yönlendirme

SAVAŞIN GÖLGESİNDE HALK SANDIK BAŞINDA

Rusya’da 17 Mart’a kadar sürecek devlet başkanlığı seçimi başladı. Rus halkı, ülkeyi 6 yıl yönetecek devlet başkanını belirlemek üzere 94 binden fazla oy verme merkezinde yerel saatle 08.00’den itibaren sandığa gitti.

112,3 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede oy verme işlemi 20.00’de sona erecek. Rusya’nın Avrupa’daki toprağı Kaliningrad’da ise sandıklar 21.00’de kapanacak.

Yurt dışında yaşayan yaklaşık 1,9 milyon Rus seçmen ise 1 Mart’tan itibaren gümrüklerde ve kurulan oy verme merkezlerinde sandık başına gitmeye başlamıştı.

SEÇİMDE İLKLER YAŞANIYOR

SEÇİMDE İLKLER YAŞANIYOR

İHA'ya göre Rusya’da devlet başkanlığı seçimi ilk kez 3 gün sürecek. Merkezi Seçim Komisyonu tarafından alınan karara göre ülke liderini seçmek için ilk kez uzaktan elektronik oylama sistemi kullanılıyor.

Moskova dahil Rusya’nın 29 bölgesindeki seçmenler, oylarını uzaktan kullanabilecek. Toplamda 4,7 milyondan fazla seçmen elektronik oylama için daha önceden başvuru yaparken, elektronik oylamanın sonuçları Moskova saatiyle 22.00-23.00 arasında açıklanacak.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya
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