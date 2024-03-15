Ruslar bunu ilk kez deniyor! Savaşın gölgesinde seçim başladı: Putin'e 3 rakip çıktı, yeni sistem devreye sokuldu

Rusya’da halk devlet başkanlığı seçimi için sandık başında. Oy verme işlemi 3 gün sürecek. Mevcut başkan Vladimir Putin'in zaferine kesin gözüyle bakılıyor. Seçime damgasını vuran ise daha önce denenmemiş yöntemler ve ilhak edilen bölgelerle ilgili detaylar olduBu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

