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  4. Rusya ve ABD arasında yeni kriz! Putin’i kızdıracak hamle bu kez Ekvador’dan geldi…

Rusya ve ABD arasında yeni kriz! Putin’i kızdıracak hamle bu kez Ekvador’dan geldi…

03.02.2024 07:52 | Son Güncelleme:
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Güney Amerika ülkesi olan Ekvador’dan Rusya Devlet Başkanı Putin’i kızdıracak bir hamle geldi. Elindeki Rus teçhizatını ABD’ye devretme kararı alan Ekvador’a Rusya’dan tepkiler peş peşe gelirken izinsiz gerçekleştirilen bu hamlenin sözleşmelere aykırı olduğu belirtildi. Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa ise ellerindeki Rus teçhizatlarını 'hurda' olarak nitelendirmişti. İşte detaylar…

Rusya ile ABD arasında yeni bir kriz daha çıktı. Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa’nın ellerinde bulunan Rus teçhizatını ABD’ye devretme kararına dair yaptığı açıklamanın ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rus teçhizatının kendilerinden izinsiz olarak ABD’ye devredilemeyeceğini ve buna dair sözleşmelerin bulunduğunu söyledi.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa’nın geçtiğimiz ay ellerindeki Rus teçhizatını ABD’ye devretme kararına dair yaptığı açıklamanın ardından Rusya’dan yanıt geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bugün yaptığı basın toplantısında yaptığı açıklamada, Rus teçhizatının kendilerinden izinsiz olarak ABD’ye devredilemeyeceğini ve buna dair sözleşmelerin bulunduğunu hatırlattı.

Zaharova, “Ortaklarımız, sağlanan varlıkların belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanılması ve Rusya’nın onayı alınmadan üçüncü taraflara devredilmemesi yükümlülüğü dahil sözleşme hükümlerinin bilincinde” diye konuştu.

Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa’nın kendilerinde bulunan Rus eskeri teçhizatını “hurda” olarak nitelendirmesine de tepki gösteren Zaharova, “Rus teçhizatı, Ekvador’un iddia ettiği gibi hurda olsaydı Washington bunun karşılığında onlara yüksek maliyetli modern teçhizat teklif etmezdi. Ekvador’un bunun farkında olduğunu umuyoruz” ifadelerini kullandı.

Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, ellerindeki Rus teçhizatlarını “hurda” olarak nitelendirmişti. Noboa ayrıca, Washington'dan gelen Rus teçhizatları 200 milyon dolar değerinde gelişmiş ABD ekipmanıyla takas etme teklifini de kabul edeceğini belirtmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Ekvador Rusya silah abd
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