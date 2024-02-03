Rusya ve ABD arasında yeni kriz! Putin’i kızdıracak hamle bu kez Ekvador’dan geldi…

Rusya ile ABD arasında yeni bir kriz daha çıktı. Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa’nın ellerinde bulunan Rus teçhizatını ABD’ye devretme kararına dair yaptığı açıklamanın ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rus teçhizatının kendilerinden izinsiz olarak ABD’ye devredilemeyeceğini ve buna dair sözleşmelerin bulunduğunu söyledi.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

