Sabah kahvaltı etmeyenleri üzecek haber! Daha çok kilo alıyorlar... 'En sağlıklı saat 08.11'

KAHVALTI İÇİN EN SAĞLIKLI SAAT 08.11

Her insanın biyolojik saatinin farklı olduğunun unutulmaması gerektiğini söyleyen Uzm. Dyt. Yavuz, “Kimi insanlar sabahları kahvaltı yapmaktan keyif alırken, bazıları daha geç saatlerde tercih edebilir. Önemli olan, kahvaltıyı atlamamak ve gün içinde sağlıklı beslenmeye dikkat etmektir. Kahvaltı için en sağlıklı saat, bireyin günlük rutinlerine, yaşam tarzına ve metabolizma hızına bağlı olarak değişebilir. Ancak genel olarak sabah saatlerinde kahvaltı yapmak, metabolizmayı harekete geçirir, gün boyunca enerji seviyelerini artırır ve zihinsel performansı destekler. İspanya'nın Murcia Üniversitesi'nden bilim insanlarının yaptığı bir çalışma, kahvaltının Türkiye saati ile 08:11'de tüketilmesinin en etkili olduğunu belirledi. Öğle yemeği için en uygun zamanın 13:30 ile 14:00 arasında, akşam yemeği için ise 18:00 veya 18:30 olduğunu buldular. Bazı insanlar daha geç saatlerde uyanma eğilimindedir. Bu gibi durumlarda kahvaltının uyandıktan sonraki ilk saat içinde yapılması tavsiye edilir. Bunu yaparak açlıkla ilişkili hormonları düzenleyebilir ve daha uzun süre tok hissetmemizi sağlayabiliriz” şeklinde konuştu.