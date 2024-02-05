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    4. Sabah kahvaltı etmeyenleri üzecek haber! Daha çok kilo alıyorlar... 'En sağlıklı saat 08.11'

    Sabah kahvaltı etmeyenleri üzecek haber! Daha çok kilo alıyorlar... 'En sağlıklı saat 08.11'

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    05.02.2024 15:14 | Son Güncelleme:
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    Kahvaltı öğününün önemi ve hangi saatlerde yapılmasının daha sağlıklı olduğu konularında açıklamada bulunan Uzman Diyetisyen Sevgi Yavuz, kahvaltı öğününü atlayanları üzecek bilgiyi paylaştı. Yavuz, “Sabahları kahvaltıyı atlayanlar daha çok kilo alıyor” diyerek açıkladı.

    Kahvaltı için hangi saatin en uygun olduğu konusuna değinen Uzman Diyetisyen Sevgi Yavuz, “Uyandıktan sonra ilk iki saat içinde kahvaltı yapmak, metabolizmanın aktifleşmesine yardımcı olabilir. Bu süre zarfında vücut, gün boyunca ihtiyaç duyduğu enerjiyi sağlamak için hazırlık yapar. İspanya'dan bilim insanlarının bir çalışması, kahvaltının sabah 08:11'de tüketilmesinin en etkili olduğunu belirlemiştir. Araştırmalar sabah kahvaltısını atlayanların, akşam yemeğinde daha çok kalori alımı yaptığını ortaya koymaktadır. Dolayısıyla sabahları kahvaltıyı atlayanlar daha çok kilo alıyor” ifadelerine yer verdi.

    ERKEN SAATTE YAPILAN KAHVALTI BİLİŞSEL PERFORMANSI ARTIRIYOR

    ERKEN SAATTE YAPILAN KAHVALTI BİLİŞSEL PERFORMANSI ARTIRIYOR

    Yapılan sağlık araştırmalarının sabahın erken saatlerinde yapılan kahvaltının bilişsel performansı olumlu etkilediğini gösterdiğini vurgulayan Uzm. Dyt. Sevgi Yavuz, bu etkilerin özellikle 18 yaşın altındaki öğrencilerde ve görev odaklı davranışlarda belirgin olduğunun görüldüğünü söyledi.

    KAHVALTIYA ÖNEM VERENİN VÜCUT KİTLE ENDEKSİ DAHA DÜŞÜK

    KAHVALTIYA ÖNEM VERENİN VÜCUT KİTLE ENDEKSİ DAHA DÜŞÜK

    Uzm. Dyt. Yavuz, “ABD'de 50 bin kişiye ait sağlık verilerini inceleyen bir araştırmada, kahvaltıyı günün en önemli öğünü olarak düşünen ve uygulayan insanların vücut-kütle indekslerinin, öğle veya akşam yemeğine önem veren kişilerinkinden daha düşük olduğu görüldü. Yapılan bir diğer araştırmada ise sabah kahvaltısını atlayanların, akşam yemeğinde daha çok kalori alımı yaptığı gözlenmiştir. Araştırmacılar bunu, kahvaltının doygunluk hissini artırmasına, günlük kalori alımını azaltmasına, içerdiği lifli besinler sayesinde diyet kalitemizi artırmasına ve daha sonraki öğünler açısından insülin hassasiyetini geliştirerek diyabet riskini azaltmasına bağlamıştır” ifadelerini kullandı.

    DENGELİ VE DOYURUCU OLMALI

    DENGELİ VE DOYURUCU OLMALI

    Kahvaltının sağlık üzerindeki olumlu etkilerinin sadece metabolizma ve enerji alımı ile sınırlı olmadığını dile getiren Uzm. Dyt. Yavuz, “Birçok araştırma, düzenli kahvaltı yapanların kilo kontrolü konusunda daha başarılı olduğunu ve gün içinde daha sağlıklı ve dengeli besin tercihleri yaptığını gösteriyor. Vücudumuz gece boyunca büyüme ve tamir amacıyla bol miktarda enerji harcar. Dengeli bir kahvaltı ile enerjinin yanı sıra protein ve kalsiyum seviyemizi de gün başlarken takviye etmiş oluruz. 2020 yılında Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism dergisinde yayınlanan bir araştırmada dengeli ve doyurucu bir kahvaltı yiyen bireylerin zengin menülü bir akşam yemeği yiyenlere oranla neredeyse 2 kat daha fazla kalori yaktığını ortaya koydu” dedi.

    KAHVALTI İÇİN EN SAĞLIKLI SAAT 08.11

    KAHVALTI İÇİN EN SAĞLIKLI SAAT 08.11

    Her insanın biyolojik saatinin farklı olduğunun unutulmaması gerektiğini söyleyen Uzm. Dyt. Yavuz, “Kimi insanlar sabahları kahvaltı yapmaktan keyif alırken, bazıları daha geç saatlerde tercih edebilir. Önemli olan, kahvaltıyı atlamamak ve gün içinde sağlıklı beslenmeye dikkat etmektir. Kahvaltı için en sağlıklı saat, bireyin günlük rutinlerine, yaşam tarzına ve metabolizma hızına bağlı olarak değişebilir. Ancak genel olarak sabah saatlerinde kahvaltı yapmak, metabolizmayı harekete geçirir, gün boyunca enerji seviyelerini artırır ve zihinsel performansı destekler. İspanya'nın Murcia Üniversitesi'nden bilim insanlarının yaptığı bir çalışma, kahvaltının Türkiye saati ile 08:11'de tüketilmesinin en etkili olduğunu belirledi. Öğle yemeği için en uygun zamanın 13:30 ile 14:00 arasında, akşam yemeği için ise 18:00 veya 18:30 olduğunu buldular. Bazı insanlar daha geç saatlerde uyanma eğilimindedir. Bu gibi durumlarda kahvaltının uyandıktan sonraki ilk saat içinde yapılması tavsiye edilir. Bunu yaparak açlıkla ilişkili hormonları düzenleyebilir ve daha uzun süre tok hissetmemizi sağlayabiliriz” şeklinde konuştu.

    GÜNÜN İLK ÖĞÜNÜ OLMALI

    GÜNÜN İLK ÖĞÜNÜ OLMALI

    Doğru kahvaltının günün hangi zamanlarında yapılabileceğine değinen Uzm. Dyt. Yavuz, şu bilgileri paylaştı: “Sabah erken saatler: Genellikle sabah saatleri, vücudun uykudan uyanıp enerjiye ihtiyaç duyduğu bir zamandır. Metabolizmanın sabahları daha hızlı çalıştığı düşünülür.

    Uyandıktan sonra ilk iki saat: Uyandıktan sonra ilk iki saat içinde kahvaltı yapmak, metabolizmanın aktifleşmesine yardımcı olabilir. Bu süre zarfında vücut, gün boyunca ihtiyaç duyduğu enerjiyi sağlamak için hazırlık yapar.

    Açlık hissi başladığında: Açlık hissi başladığında kahvaltı yapmak, aşırı yeme riskini azaltabilir. Sabahları sağlıklı bir kahvaltı ile güne başlamak, gün boyunca dengeli bir enerji seviyesi sağlar.

    Günün ilk öğünü olarak: Kahvaltı, gün içinde alınan ilk öğündür ve vücuda gerekli besinleri sağlamak adına önemlidir. Sabah kahvaltısı, zihinsel ve fiziksel performansı destekleyebilir.”


    (DHA)

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    diyet kahvaltı zayıflama sevgi
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