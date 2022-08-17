Saç dökülmesine son! Saç dökülmesini önleyecek maske tarifleri

Saç dökülmesi mevsim geçişleri, stres, ısıl işlemler, kimyasal ürünler, hormonal bozukluklar, yetersiz beslenme gibi nedenlerle ortaya çıkabiliyor. Ayrıca saçı fazla yıkamak da saç derisini kurutarak saç dökülmesine yol açıyor. Saç dökülmelerini çözmek için altında yatan nedeni bulmak ve uygun bakım yöntemlerini uygulamak gerekiyor. Aşağıda yer alan maske tariflerini uygulayarak saç dökülmesini önleyebilirsiniz. Bu maske tarifleri saçlarınızı çok daha sağlıklı ve parlak hale getirecek.

SAÇ DÖKÜLMESİ İÇİN MASKE TARİFLERİ

YUMURTA MASKESİ Öncelikle 1 yumurtayı kaseye kırın ve çırpın. Ardından 2 yemek kaşığı limon suyunu, 1 bardak sütü ve 2 yemek kaşığı zeytinyağını da ekleyerek karıştırın. Hazırladığınız maskeyi saç derisine ve saçın bütününe uygulayın. Tülbent veya havluya sararak 20 dakika bekleyin. Daha sonra saçınızı soğuk suyla durulayın.

YOĞURT MASKESİ 1 yemek kaşığı balı, 1 su bardağı yoğurdu ve 1 yemek kaşığı elma sirkesini kasede karıştırın. Fırça yardımıyla saç köklerinden saç uçlarına doğru maskeyi uygulayın. 15 dakika bekletin ve saçınızı soğuk suyla durulayın.

ÇİLEK MASKESİ 3-4 adet çileği çatal yardımıyla ezin ve püre haline getirin. 1 yemek kaşığı hindistan cevizi yağını ve 1 tatlı kaşığı badem veya balı ekleyerek pürüzsüz kıvam alana kadar karıştırın. Maskeyi saç derisinden başlayarak uçlara doğru sürün. 20 dakika beklettikten sonra ılık suyla durulayın.

BİBERİYE MASKESİ Bir bardak suyu cezveye alın ve üzerine 2 yemek kaşığı doğranmış biberiyeyi ekleyerek 2-3 dakika kaynatın. Ardından karışımı süzün ve soğuması için bekleyin. Karışım soğuduktan sonra saç derinize masaj yaparak uygulayın. 15 dakika beklettikten sonra ılık suyla durulayın.