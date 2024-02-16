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    4. Saçlarını 8 aydır yıkamadı! O ot karışımıyla böyle görünüyormuş 'Saçı gürleştiriyor... Hiç kepeğim olmadı'

    Saçlarını 8 aydır yıkamadı! O ot karışımıyla böyle görünüyormuş 'Saçı gürleştiriyor... Hiç kepeğim olmadı'

    Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
    16.02.2024 10:09 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medya, yaklaşık 8 aydır saçlarını şampuanla yıkamadığını söyleyen ve bir karışımın tarifini veren genç kadını konuşuyor. Saçlarını şampuanla yıkamadığını, onun yerine hazırladığı karışımla bitkisel saç durulaması yaptığını anlatan sosyal medya fenomeni, ortalığı karıştırdı. Fenomen, hazırladığı o ot karışımının saçı gürleştirdiğini, saç derisini nemlendirdiğini ve kepeği yok ettiğini de iddia etti. İşte fenomenin anlattığı o ot karışımı ve uzmanların görüşleri...

    Yaklaşık 8 aydır saçlarını yıkamadığını söyleyen kadın, saçında 'doğal bitkisel durulama' yaptığını anlatınca sosyal medyada karıştırdı. TikTok'ta çok sayıda video paylaşan ve sağlıklı yaşamı odağına alan fenomen Orim Bright, anlattığı ot karışımı formülüyle viral oldu. Şampuan kullanmak yerine saçlarını bu karışımla duruladığını anlatan kadın, tarifini de verdi. Peki, uzmanlar buna ne diyor? İşte detaylar...

    SOSYAL MEDYA FENOMENİ SAÇINI TEMİZLEMEK İÇİN UYGULADIĞI FORMÜLÜ PAYLAŞTI

    Dailymail'de yer alan habere göre; 22 yaşındaki Kanadalı fenomen Orim Bright, artık saçlarını şampuanla yıkamadığını ve bunun yerine kirli saçlarını tazelemek için turşu iksiri hazırladığını açıklayarak 1,2 milyon takipçisini şoke etti. Orim, 12 Ocak'ta şampuan kullanmamanın 236. gününde bir paylaşım yaptı ve kekik, zencefil, elma sirkesi ve daha fazlasıyla yaptığı DIY (kendin yap) bitkisel saç durulamalarını çok sevdiğini söyledi.

    Orim'in şoke edici saç rutini sosyal medya kullanıcılarından çok farklı yorumlar aldı. Bazı insanlar bunu kendileri denemeye hazırdı ve diğerleri bunun nasıl işe yarayacağını sorguluyorlardı.

    "SAÇINIZIN ARZULADIĞI ŞEY BU"

    "SAÇINIZIN ARZULADIĞI ŞEY BU"

    'Bitkisel saç durulamaları yapma konusunda takıntılı hale geldim.' diyen influencer, viral olan videosunun başında 'saçınızın ve saç derinizin gerçekten arzuladığı şey bu' diye ifade etti ve karışımı 'doğanın büyüsü' olarak nitelendirdi.

    "SAÇ KALINLIĞINI ARTIRIYOR"

    "SAÇ KALINLIĞINI ARTIRIYOR"

    'Kafa derisini arındırmak ve gençleştirmek' için biberiyeyi bir kavanoza koydu ve bunun 'yağlılığı azalttığını ve saç büyümesini ve kalınlığını artırdığını' iddia etti.

    Orim, aynısefa çiçeklerinin 'saç derisini ve saçları nemlendirmeye' yardımcı olduğunu ve 'özellikle sarışınlar için harika' olduğunu söyledi.

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    Anahtar Kelimeler:
    şampuan saç saç yıkamak eo
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