Saçlarını 8 aydır yıkamadı! O ot karışımıyla böyle görünüyormuş 'Saçı gürleştiriyor... Hiç kepeğim olmadı'

Dailymail'de yer alan habere göre; 22 yaşındaki Kanadalı fenomen Orim Bright, artık saçlarını şampuanla yıkamadığını ve bunun yerine kirli saçlarını tazelemek için turşu iksiri hazırladığını açıklayarak 1,2 milyon takipçisini şoke etti. Orim, 12 Ocak'ta şampuan kullanmamanın 236. gününde bir paylaşım yaptı ve kekik, zencefil, elma sirkesi ve daha fazlasıyla yaptığı DIY (kendin yap) bitkisel saç durulamalarını çok sevdiğini söyledi.