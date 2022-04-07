SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI 2022! 7 Nisan 2022 Perşembe Sağlık Bakanlığı kura sonuçları isim listesi

Sağlık Bakanlığı kura çekimi sonuçları 7 Nisan Perşembe günü de en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Bakanlığa personel alımı konusunda yapılan açıklama sonrası başvuruda bulunan vatandaşlar tarafından merak edildi. 6 Nisan'da, Adana ile başlayan kura çekilişi en son Kırşehir için gerçekleştirilen çekilişin ardından tamamlandı. Çekiliş, 7 Nisan 2022 Perşembe (bugün), bakanlığın belirttiği iller için devam edecek. Sağlık Bakanlığı kura sonuçları canlı izle ekranı ile 7 Nisan 2022 Perşembe Sağlık Bakanlığı kura sonuçları isim listesi ve detaylar haberimizde...