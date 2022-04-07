SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI 2022! 7 Nisan 2022 Perşembe Sağlık Bakanlığı kura sonuçları isim listesi

Sağlık Bakanlığı kura çekimi sonuçları 7 Nisan Perşembe günü de en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Bakanlığa personel alımı konusunda yapılan açıklama sonrası başvuruda bulunan vatandaşlar tarafından merak edildi. 6 Nisan'da, Adana ile başlayan kura çekilişi en son Kırşehir için gerçekleştirilen çekilişin ardından tamamlandı. Çekiliş, 7 Nisan 2022 Perşembe (bugün), bakanlığın belirttiği iller için devam edecek. Sağlık Bakanlığı kura sonuçları canlı izle ekranı ile 7 Nisan 2022 Perşembe Sağlık Bakanlığı kura sonuçları isim listesi ve detaylar haberimizde...
SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI CANLI İZLE 7 NİSAN!
Sağlık Bakanlığı personel alımı kur çekilişi Bakanlığın YouTube kanalında yapılacak. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kura salonuna katılımcı alınmayacak. Bakanlığın YouTube kanalı şu şekilde: https://www.youtube.com/user/SaglikBakanligi
SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ 7 NİSAN 2022 PERŞEMBE
Şu bağlantıdan Sağlık Bakanlığı kura sonuçlarını sorgulayabilirsiniz: https://iscisonuc.saglik.gov.tr/
SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİLİŞİ HANGİ İLLERDE YAPILACAK? 7 NİSAN 2022 PERŞEMBE
Sağlık Bakanlığı Kura çekilişi 07 Nisan 2022 (Perşembe) günü şu illerde yapılacak:
Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya,
Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova,
Okuyucu Yorumları 0 yorum