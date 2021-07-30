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  4. Şahin Akdemir kimdir? Şahin Akdemir neden öldü? Son paylaşımı yürek burktu

Şahin Akdemir kimdir? Şahin Akdemir neden öldü? Son paylaşımı yürek burktu

30.07.2021 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marmaris’te çıkan orman yangınına müdahale etmek isteyen Şahin Akdemir, hayatını kaybetti. İtfaiye ekiplerine yardım etmek isteyen 25 yaşındaki Akdemir, dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti. Marmaris’te yaşanan orman yangınına sessiz kalamayan ve itfaiye ekiplerine yangını söndürmek için müdahale ederken, hayatını kaybeden Akdemir, tüm Marmaris’i yasa boğdu. Peki, Şahin Akdemir kimdir?

Marmaris’te yaşanan orman yangınını söndürmek için itfaiye ekiplerine yardım etmek isteyen Şahin Akdemir, 25 yaşında hayatını kaybetti. Sosyal medyanın gündemine düşen 25 yaşındaki genç, merak edildi. Şahin Akdemir’in sosyal medya üzerinden yaptığı son paylaşım ise yürekleri burktu. İşte kahraman Şahin Akdemir hakkındaki detaylar…

Marmaris’ten acı haber!

Türkiye'nin dört bir yanında çıkan orman yangınları her vatandaşın içini de yaktı.
Son olarak Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan ve yerleşim alanlarını tehdit eden orman yangınına ekipler ve vatandaşlar müdahale ederek söndürmeye çalıştı.
Yangını söndürme çalışmaları devam ederken, gelen acı bir haber herkesi yasa boğdu. Yangında itfaiye ekiplerine destek olan 25 yaşındaki Şahin Akdemir'in hayatını kaybettiği bildirildi.

Şahin Akdemir kimdir?

Şahin Akdemir kimdir?
25 yaşındaki Şahin Akdemir, Muğla’nın Ortaca ilçesinde yaşıyordu.
Marmaris’te turizm sektöründe çalışan Şahin Akdemir’in aslen Köyceğizli olduğu öğrenildi.
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Anahtar Kelimeler:
Marmaris

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