Şahin Akdemir kimdir? Şahin Akdemir neden öldü? Son paylaşımı yürek burktu

Marmaris’te yaşanan orman yangınını söndürmek için itfaiye ekiplerine yardım etmek isteyen Şahin Akdemir, 25 yaşında hayatını kaybetti. Sosyal medyanın gündemine düşen 25 yaşındaki genç, merak edildi. Şahin Akdemir’in sosyal medya üzerinden yaptığı son paylaşım ise yürekleri burktu. İşte kahraman Şahin Akdemir hakkındaki detaylar…

Marmaris’ten acı haber!

Türkiye'nin dört bir yanında çıkan orman yangınları her vatandaşın içini de yaktı.

Son olarak Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan ve yerleşim alanlarını tehdit eden orman yangınına ekipler ve vatandaşlar müdahale ederek söndürmeye çalıştı.

Yangını söndürme çalışmaları devam ederken, gelen acı bir haber herkesi yasa boğdu. Yangında itfaiye ekiplerine destek olan 25 yaşındaki Şahin Akdemir'in hayatını kaybettiği bildirildi.

Şahin Akdemir kimdir? 25 yaşındaki Şahin Akdemir, Muğla’nın Ortaca ilçesinde yaşıyordu.