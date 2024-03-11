Sahur yapmadan oruç tutanlara dikkat çeken uyarı! Sağlıklı bir Ramazan ayı geçirmek için bilmeniz gerekenler

İftarda kan şekeri çok düşük olduğundan kısa sürede çok miktarda besin tüketme isteği doğmaktadır. Yapılan en büyük hatalardan birisi de çok hızlı bir şekilde, çok yüksek miktarda besin tüketmektir. Bu durum hem sağlık açısından risk oluşturabilir hem de ilerleyen günlerde kilo alımına zemin hazırlayabilir. İftarda aşırı şerbetli, yağlı tatlılar yerine; sütlü veya meyveli tatlılar tercih edilmelidir.