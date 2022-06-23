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  4. Şanlıurfa'da husumetli iki aileye yönelik operasyonda 16 silah ele geçirildi

Şanlıurfa'da husumetli iki aileye yönelik operasyonda 16 silah ele geçirildi

23.06.2022 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mayın ve bomba arama köpeklerinin de kullanıldığı operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı

Şanlıurfa'da aralarında husumet bulunan iki aileye yönelik operasyonda 16 silah ele geçirildi, 10 şüpheli gözaltına alındı.

Haliliye Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Eğerkıran Mahallesi'nde aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan iki ailenin silah temin ettiğini belirledi.

İl Jandarma Komutanlığından 103 personelin katılımıyla 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Mayın ve bomba arama köpeklerinin de kullanıldığı aramalarda, 11 uzun namlulu silah, 4 tüfek, 1 tabanca ile bu silahlara ait 17 şarjör ve 1411 mermi ele geçirildi.

Operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da husumetli iki aileye yönelik operasyonda 16 silah ele geçirildi

- Mayın ve bomba arama köpeklerinin de kullanıldığı operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı

Şanlıurfa'da husumetli iki aileye yönelik operasyonda 16 silah ele geçirildi

Şanlıurfa'da husumetli iki aileye yönelik operasyonda 16 silah ele geçirildi

Şanlıurfa'da husumetli iki aileye yönelik operasyonda 16 silah ele geçirildi

Şanlıurfa'da husumetli iki aileye yönelik operasyonda 16 silah ele geçirildi

Şanlıurfa'da husumetli iki aileye yönelik operasyonda 16 silah ele geçirildi

Şanlıurfa'da husumetli iki aileye yönelik operasyonda 16 silah ele geçirildi
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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa

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