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Seçim barajı kalktı mı? Seçim barajı ne kadar oldu?

01.09.2021 21:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçim barajının kalkıp kalkmadığı ve ne kadar olduğu araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP ile beraber yürütülen yeni seçim yasası çalışmaları kapsamında halen yüzde 10 olan seçim barajının ne kadar olduğunu açıkladı. Bahçeli'den de konuyla ilgili açıklama geldi. Peki seçim barajı kalktı mı? Seçim barajı ne kadar oldu? İşte ayrıntılar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP ile birlikte yürütülen yeni seçim yasası çalışmaları kapsamında seçim barajının ne kadar olacağını açıkladı. Vatandaşlar baraj konusunda "Seçim barajı kalktı mı?" sorusunu merak ediyor. Peki seçim barajı kalktı mı?

SEÇİM BARAJI KALKTI MI?

Seçim barajının kalkıp kalkmadığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, MHP ile beraber yürütülen yeni seçim yasası çalışmaları kapsamında halen %10 olan seçim barajının "%7 olarak netleştiğini" açıklamıştı.
Bu açıklamanın ardından, MHP lideri Devlet Bahçeli bugün de seçim barajının "%7 olarak tescillendiğini" ifade etti.
Kulislerde iki liderin varmış olduğu uzlaşmayla AKP'nin istemiş olduğu "daraltılmış bölge" ile MHP'nin önerdiği "ittifak içi baraj" tartışmalarının da rafa kalktığı yorumu yapılmakta.
İki siyasi partinin, siyasi partilerin Hazine yardımından faydalanmaları için yüzde 3 oy alma zorunluluğu yeni düzenlemede de korunması, milletvekili transferini önlenmesine dönük formül üzerinde de uzlaştığı belirtiliyor.
Bahçeli bugün yapmış olduğu yazılı açıklamada, seçim barajı üzerinden yapılan "yüzde 5 mi, yüzde 7 mi olsun" tartışmalarını "lüzumsuz emek ziyanı" şeklinde nitelendirdi. Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı ortakları olarak kurulan komisyonlar vasıtasıyla seçim sistemi ve barajı konusunda samimi ve iyi niyetli görüşmeler yapıldığını belirtti ve barajın da yüzde 7 olarak tescillendiğini duyurdu: "Sayın Cumhurbaşkanımız barajın yüzde 7 olacağını açıklamıştır. Nitekim baraj konusundaki arayış ve çalışmalar bu açıklamayla noktalanmış ve Cumhur İttifakı'nın baraj kararı yüzde 7 olarak tescillenmiştir."
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