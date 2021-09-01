Seçim barajı kalktı mı? Seçim barajı ne kadar oldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP ile birlikte yürütülen yeni seçim yasası çalışmaları kapsamında seçim barajının ne kadar olacağını açıkladı. Vatandaşlar baraj konusunda "Seçim barajı kalktı mı?" sorusunu merak ediyor. Peki seçim barajı kalktı mı?

SEÇİM BARAJI KALKTI MI?

Seçim barajının kalkıp kalkmadığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, MHP ile beraber yürütülen yeni seçim yasası çalışmaları kapsamında halen %10 olan seçim barajının "%7 olarak netleştiğini" açıklamıştı.

Bu açıklamanın ardından, MHP lideri Devlet Bahçeli bugün de seçim barajının "%7 olarak tescillendiğini" ifade etti.

Kulislerde iki liderin varmış olduğu uzlaşmayla AKP'nin istemiş olduğu "daraltılmış bölge" ile MHP'nin önerdiği "ittifak içi baraj" tartışmalarının da rafa kalktığı yorumu yapılmakta.

İki siyasi partinin, siyasi partilerin Hazine yardımından faydalanmaları için yüzde 3 oy alma zorunluluğu yeni düzenlemede de korunması, milletvekili transferini önlenmesine dönük formül üzerinde de uzlaştığı belirtiliyor.