Seçime 5 gün kala anketler sonuçlandı! O büyükşehirde seçim şimdiden bitti: Yüzde 71'e en yakın oran yüzde 8

Türkiye'nin heyecanla beklediği tarihi güne sadece 5 gün kaldı. Pazar günü Türkiye, yeni yerel yöneticilerini seçecek. Seçimden önce ise yine anketler gündemi belirledi. Birçok araştırma şirketi büyükşehirler, iller ve ilçeler için çok sayıda anket yayınladı. Bu anketlerde ise dikkat çeken çok sayıda il oldu.

