Seçime 5 gün kala anketler sonuçlandı! O büyükşehirde seçim şimdiden bitti: Yüzde 71'e en yakın oran yüzde 8

Türkiye'nin heyecanla beklediği tarihi güne sadece 5 gün kaldı. Pazar günü Türkiye, yeni yerel yöneticilerini seçecek. Seçimden önce ise yine anketler gündemi belirledi. Birçok araştırma şirketi büyükşehirler, iller ve ilçeler için çok sayıda anket yayınladı. Bu anketlerde ise dikkat çeken çok sayıda il oldu.
Son olarak Sonar Araştırma Şirketi tamamladığı çalışmalarını yayınladı. Yayınlanan iller arasında Bolu, Aydın, Balıkesir, Kocaeli, Manisa, Muğla, Samsun ve Erzurum yer aldı.
Son açıklanan iller arasında Erzurum'daki veriler özellikle dikkat çekti. Mevcut başkanı aday gösteren AK Parti'nin en yakın rakibine attığı fark gözlerden kaçmadı.
İşte Sonar'ın son açıkladığı anketler;