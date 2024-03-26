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  4. Seçime 5 gün kala anketler sonuçlandı! O büyükşehirde seçim şimdiden bitti: Yüzde 71'e en yakın oran yüzde 8

Seçime 5 gün kala anketler sonuçlandı! O büyükşehirde seçim şimdiden bitti: Yüzde 71'e en yakın oran yüzde 8

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
26.03.2024 09:32
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Aylardır devam eden seçim gündeminde artık sona yaklaşılıyor. 31 Mart'ta sandıklar çıkacak ve seçmenler tercihini yapacak. Anketler seçime 5 kala çalışmalarını tamamladı. Birçok il için merak edilen sonuçlar geldi. Anketler içinde özellikle bir büyükşehirdeki fark diğerlerine göre ön plana çıktı. Birinci aday yüzde 71 oranında destek görürken ona en yakın aday sadece yüzde 8,8 alabildi. İşte anketlerde son durum...

Türkiye'nin heyecanla beklediği tarihi güne sadece 5 gün kaldı. Pazar günü Türkiye, yeni yerel yöneticilerini seçecek. Seçimden önce ise yine anketler gündemi belirledi. Birçok araştırma şirketi büyükşehirler, iller ve ilçeler için çok sayıda anket yayınladı. Bu anketlerde ise dikkat çeken çok sayıda il oldu.

Yerel Seçim 2024

Son olarak Sonar Araştırma Şirketi tamamladığı çalışmalarını yayınladı. Yayınlanan iller arasında Bolu, Aydın, Balıkesir, Kocaeli, Manisa, Muğla, Samsun ve Erzurum yer aldı.

Son açıklanan iller arasında Erzurum'daki veriler özellikle dikkat çekti. Mevcut başkanı aday gösteren AK Parti'nin en yakın rakibine attığı fark gözlerden kaçmadı.

İşte Sonar'ın son açıkladığı anketler;

AYDIN

AYDIN

BALIKESİR

BALIKESİR
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Anahtar Kelimeler:
seçim Erzurum anket sonar
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