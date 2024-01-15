Şehir Hastanesi'nde 1 yıl 4 gün sonraya randevu! Görünce inanamadı, sosyal medyada isyan etti

Sosyal medyada paylaşılan iddia büyük tartışma yarattı. Kayseri Şehir Hastanesi’ne götürdüğü hastası için endoskopi bölümünden randevu almak isteyen bir vatandaş, verilen tarihi görünce inanamadı. Tam 1 yıl 4 gün sonraya randevu verilen vatandaş, şaştı kaldı.
Bir yanlışlık olduğunu düşünen vatandaş, görevliye tarihi sorarken, görevli ise 'Yanlışlık yok' yanıtını verdi.
Hem şaşıran hem de öfkelenen vatandaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yaşadıklarını anlattı. Söz konusu videoda vatandaş, şunları söyledi;
Vatandaş videoda şunları söyledi:
"Sayın Sağlık Bakanlığımızın görmesini istiyorum. Bakın ben bugün hastamı Kayseri Şehir Hastanesi’ne götürdüm. Dahiliye bölümü bizi endoskopi bölümüne sevk etti. Bunda bir yanlışlık var herhalde dedim ve oradaki görevli memura tarihi göstererek yanlışlık olup olmadığını sordum. O da yanlışlık olmadığını söyledi.
16 Ocak 2025 tarihinde randevuya gidilecekmiş. Bu hastama o zamana kadar bir şey gelirse o zamana kadar acaba bunun suçlusu kimdir?"