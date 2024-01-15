Şehir Hastanesi'nde 1 yıl 4 gün sonraya randevu! Görünce inanamadı, sosyal medyada isyan etti

Vatandaş videoda şunları söyledi:

"Sayın Sağlık Bakanlığımızın görmesini istiyorum. Bakın ben bugün hastamı Kayseri Şehir Hastanesi’ne götürdüm. Dahiliye bölümü bizi endoskopi bölümüne sevk etti. Bunda bir yanlışlık var herhalde dedim ve oradaki görevli memura tarihi göstererek yanlışlık olup olmadığını sordum. O da yanlışlık olmadığını söyledi.

