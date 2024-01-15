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  4. Şehir Hastanesi'nde 1 yıl 4 gün sonraya randevu! Görünce inanamadı, sosyal medyada isyan etti

Şehir Hastanesi'nde 1 yıl 4 gün sonraya randevu! Görünce inanamadı, sosyal medyada isyan etti

15.01.2024 06:23 | Son Güncelleme:
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Şehir Hastanesi'ne randevu almak için başvuran bir vatandaş, tam 1 yıl 4 gün sonraya randevu verilmesine isyan etti. Söz konusu tarihi görünce gözlerine inanamayan vatandaşın sosyal medyadaki isyanı ise gündem oldu. Bir video paylaşan adam "16 Ocak 2025 tarihinde randevuya gidilecekmiş. Bu hastama o zamana kadar bir şey gelirse o zamana kadar acaba bunun suçlusu kimdir?" diye sordu.

Sosyal medyada paylaşılan iddia büyük tartışma yarattı. Kayseri Şehir Hastanesi’ne götürdüğü hastası için endoskopi bölümünden randevu almak isteyen bir vatandaş, verilen tarihi görünce inanamadı. Tam 1 yıl 4 gün sonraya randevu verilen vatandaş, şaştı kaldı.


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İNANAMADI, GÖREVLİYE TEKRAR SORDU

İNANAMADI, GÖREVLİYE TEKRAR SORDU

Bir yanlışlık olduğunu düşünen vatandaş, görevliye tarihi sorarken, görevli ise 'Yanlışlık yok' yanıtını verdi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Hem şaşıran hem de öfkelenen vatandaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yaşadıklarını anlattı. Söz konusu videoda vatandaş, şunları söyledi;

Vatandaş videoda şunları söyledi:

"Sayın Sağlık Bakanlığımızın görmesini istiyorum. Bakın ben bugün hastamı Kayseri Şehir Hastanesi’ne götürdüm. Dahiliye bölümü bizi endoskopi bölümüne sevk etti. Bunda bir yanlışlık var herhalde dedim ve oradaki görevli memura tarihi göstererek yanlışlık olup olmadığını sordum. O da yanlışlık olmadığını söyledi.

" O ZAMANA KADAR BAŞINA BİR ŞEY GELİRSE..."

" O ZAMANA KADAR BAŞINA BİR ŞEY GELİRSE..."

16 Ocak 2025 tarihinde randevuya gidilecekmiş. Bu hastama o zamana kadar bir şey gelirse o zamana kadar acaba bunun suçlusu kimdir?"

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri Şehir hastanesi
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