Şehit mezarı fark edilsin diye 100 metre yakınına anıt dikildi

Ankara'daki vatani görevi sırasında yol kontrolünde 'dur' ihtarına uymayan kaçakçıların otomobilinin çarpması sonucu 5 Eylül 1964 yılında şehit olan jandarma er Necaettin Güner (21) için oğulları Şehit Aileleri Derneği Genel Başkanı Mehmet Güner ile Başkan Yardımcısı Necati Selvitop Güner, Şalpazarı ilçesi Üzümözü Mahallesi'nde anıt ve hayır çeşmesi yaptırmaya karar verdi. Şehit askerin patika yoldan ulaşılan ve üst kısımda kalan mezarı, görünmeyince aile anıt için farklı bir çözüm buldu.

"BEN VE ARKADAŞLARIMA BİR FATİHA YETER" YAZISI

Yol kenarı yaptırılan, mezara 100 metre uzaklıkta ve üzerinde '100 metre yakında, tam karşında bir şehit yatıyor. Ben ve arkadaşlarıma bir Fatiha yeter' yazılı anıt, törenle açıldı.

Törene Şalpazarı Kaymakamı Zekeriya Murat Şahan, Belediye Başkanı Refik Kurukız, İl Müftüsü Osman Aydın ile davetliler ve vatandaşlar katıldı. Kuran-ı Kerim'in okunduğu törende anıt ve hayır çeşmesi dualarla açılıp kurdele kesildi. Törenle katılan patika yoldan yürüyerek, şehit askerin mezarını ziyaret etti, dualar okudu.

"BABAMI RÜYAMDA GÖRDÜM, BİR ŞEY YAPMAMI İSTEDİ" Şehit Aileleri Derneği Genel Başkan Yardımcısı, şehidin oğlu Necati Selvitop Güner ise "Babamı rüyamda gördüm, benden bir şey yapmamı istedi. Ve dualarla anılması anıt ve hayır çeşmesi yaptırmaya karar verdik. Mezarı 57 yıl önce yolun üst kısmında yer alan araziye defnedildi. Bugün yoldan gelip geçenler, mezarı göremiyordu. Mezar görünmeyince anıtı, görünen yere yaptık. Şimdi herkes mezarı görüp, dua ediyor" dedi.