Şehit olan uzman çavuşla ilgili kahreden detay! Bir gün önce...

PKK/YPG'li teröristlerin hudut karakoluna yönelik saldırısında şehit olan Topçu Uzman Çavuş Uğurcan Cirnooğlu'nun acı haberini, Kilis Vali Yardımcısı Eşref Akça, Garnizon Komutan Vekili Piyade Yarbay Ahmet Hastaoğlu sağlık ekipleri ve yetkililer, ailesinin oturduğu Ekrem Çetin Mahallesi Asena Sokaktaki evine gelerek verdi. Uğurcan Cirnooğlu ailesinin yaşadığı ev ile sokağa Türk bayrağı asıldı. Şehit Cirnooğlu'nun cenazesi, Kilis'te yarın düzenlenecek törenle toprağa verilecek. Acı haberi alan şehit yakınları ağıt yakarken şehidin evinin önünde 112 Acil Sağlık ekipleri de hazır bekletildi.

ŞEHİTLE İLGİLİ O DETAYLAR YÜREK YAKTI

Şehit ile ilgili kahreden detaylar da ortaya çıktı.

EVLİ VE BİR KIZ ÇOCUĞU BABASI Şehit Uğurcan Cirnooğlunun evli ve 2 yaşında bir kızı olduğu, babasını uzun süre önce kaybettiği ve ailenin tek erkek evladı olduğu öğrenildi.