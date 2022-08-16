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  4. Şehit olan uzman çavuşla ilgili kahreden detay! Bir gün önce...

Şehit olan uzman çavuşla ilgili kahreden detay! Bir gün önce...

16.08.2022 17:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinin Suriye sınırındaki Çiçekalan Hudut Karakolu’na PKK/YPG terör örgütü tarafından düzenlenen hain roketli saldırıda Topçu Uzman Çavuş Uğurcan Cirnooğlu (29) şehit olmuştu. Acı haber, Kilis’te yaşayan ailesine verildi. Şehit ile ilgili kahreden bir detay da ortaya çıktı.

PKK/YPG'li teröristlerin hudut karakoluna yönelik saldırısında şehit olan Topçu Uzman Çavuş Uğurcan Cirnooğlu'nun acı haberini, Kilis Vali Yardımcısı Eşref Akça, Garnizon Komutan Vekili Piyade Yarbay Ahmet Hastaoğlu sağlık ekipleri ve yetkililer, ailesinin oturduğu Ekrem Çetin Mahallesi Asena Sokaktaki evine gelerek verdi. Uğurcan Cirnooğlu ailesinin yaşadığı ev ile sokağa Türk bayrağı asıldı. Şehit Cirnooğlu'nun cenazesi, Kilis'te yarın düzenlenecek törenle toprağa verilecek. Acı haberi alan şehit yakınları ağıt yakarken şehidin evinin önünde 112 Acil Sağlık ekipleri de hazır bekletildi.

ŞEHİTLE İLGİLİ O DETAYLAR YÜREK YAKTI

Şehit ile ilgili kahreden detaylar da ortaya çıktı.

EVLİ VE BİR KIZ ÇOCUĞU BABASI

EVLİ VE BİR KIZ ÇOCUĞU BABASI
Şehit Uğurcan Cirnooğlunun evli ve 2 yaşında bir kızı olduğu, babasını uzun süre önce kaybettiği ve ailenin tek erkek evladı olduğu öğrenildi.

İZNİ BİTİNCE DÜN GÖREVE BAŞLAMIŞ

İZNİ BİTİNCE DÜN GÖREVE BAŞLAMIŞ
Şehit Uğurcan Cirnooğlu’nun yıllık izinde olduğu ve dün iznini tamamlayarak görev yeri olan Birecik ilçesine gittiği ve Çiçekalan Hudut Karakolu’ndaki görevine başladığı öğrenildi. (İHA/DHA)
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Anahtar Kelimeler:
şehit Uzman Çavuş Şanlıurfa Kilis
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