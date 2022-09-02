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Seks uzmanı paylaştı: Yatakta nasıl olduğunu bu alışkanlıklara bakarak öğrenebilirsiniz

02.09.2022 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cinsellik toplumda konuşulmayan konular arasında bulunuyor. Oysa ki hayatın bir parçası olan cinsellik konusunda bilinçli olmak oldukça önem taşıyor. Partnerinizle seks yapmadan cinsel performansını öğrenmek istiyorsanız onun hareketlerini gözlemlemeniz yeterli. İşte erkeklerin nasıl seviştiklerini gösteren o işaretler…

Karşınızdaki kişiyle bir şeyler yaşamadan yatakta nasıl olduğunu mu merak ediyorsunuz? Bu herkesin merak ettiği konular arasında bulunuyor. Seks uzmanı Annabelle Knight çıktığınız randevuda partnerinizin beden dilini, yemek yeme şeklini, mimiklerini ve mizacını izleyerek yatakta nasıl performans sergilediğini anlayabileceğinizi belirtiyor. Bu özelliklere dikkat ederek cinsel bir birleşim yaşamadan önlem almanız mümkün.

YATAK PERFORMANSINI BELİRLEYEN ÖZELLİKLER

HIZLI HAREKET EDİYORSA DUYGUSALLIKTAN UZAK OLABİLİR

HIZLI HAREKET EDİYORSA DUYGUSALLIKTAN UZAK OLABİLİR
'İşleri yavaşlatma' fikri potansiyel yeni sevgilinize tamamen yabancıysa, bu onların duygusal deneyimden yoksun olduğunu gösterebilir. Duygusal anlayış, mutlu, sağlıklı ve tatmin edici bir cinsel yaşamın anahtarıdır, bu yüzden onsuz işler ters gidebilir.

GEÇMİŞ TECRÜBELERİNİ ANLATIYORSA SORUN VAR

GEÇMİŞ TECRÜBELERİNİ ANLATIYORSA SORUN VAR
Geçmişteki fetihler, yatakta ne kadar harika oldukları veya kaç kişiyle yattıkları hakkında hava atmak, bir kişinin harika bir aşık olmadığını gösterir. Bu tür konuşmalar genellikle güvensizliğin bir işaretidir ve bu nedenle genellikle yatakta kötü olan birinin davranışıdır.

FAZLA DİKKATLİYSE SIKICI OLABİLİR

FAZLA DİKKATLİYSE SIKICI OLABİLİR
Çeşitlilik hayatın baharatıdır ve buna seks hayatınız da dahildir. Her zaman temkinli davrananlar, yeni şeyler denemekten kaçınanlar ve geçinmek için rutine güvenenler de genellikle yatakta en iyisi değildir.

GÖZ TEMASINDAN KAÇMIYORSA

GÖZ TEMASINDAN KAÇMIYORSA
Araştırmalar, göz temasının arzuyu ve uyarılmayı teşvik etmeye yardımcı olabileceğini gösteriyor, bu nedenle göz temasından korkmayan biriyle çıkıyorsanız, kazanan sizsiniz demektir. İyi bir göz teması, kendimizi harika hissettiren Oksitosin gibi iyi hissettiren kimyasallar üretmemize yardımcı olabilir. Bütün bunlar olumlu bir cinsel deneyime katkıda bulunur ve yeni aşk ilginizin duygusal yakınlıktan korkmadığını gösterir - gözler ruhun pencereleridir.

KOMİKSE YATAKTA DA İYİ OLABİLİR

KOMİKSE YATAKTA DA İYİ OLABİLİR
İyi bir mizah anlayışına sahip olmak, yatakta iyi olmanın temel bileşenlerinden biridir. Randevunuz da gülebiliyorsanız ve karşınızdaki de gülüyorsa işler iyi görünüyor demektir. Kanıt istiyorsanız, Pete Davidson ve Kim Kardashian'a bir göz atın. İnsanlar ne kadar komik olursa, yatakta o kadar az kötü olurlar, çünkü hiçbir şey onları korkutmaz - bu yatak odasına da uzanır.
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