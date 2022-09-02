Seks uzmanı paylaştı: Yatakta nasıl olduğunu bu alışkanlıklara bakarak öğrenebilirsiniz

Karşınızdaki kişiyle bir şeyler yaşamadan yatakta nasıl olduğunu mu merak ediyorsunuz? Bu herkesin merak ettiği konular arasında bulunuyor. Seks uzmanı Annabelle Knight çıktığınız randevuda partnerinizin beden dilini, yemek yeme şeklini, mimiklerini ve mizacını izleyerek yatakta nasıl performans sergilediğini anlayabileceğinizi belirtiyor. Bu özelliklere dikkat ederek cinsel bir birleşim yaşamadan önlem almanız mümkün.

YATAK PERFORMANSINI BELİRLEYEN ÖZELLİKLER

HIZLI HAREKET EDİYORSA DUYGUSALLIKTAN UZAK OLABİLİR 'İşleri yavaşlatma' fikri potansiyel yeni sevgilinize tamamen yabancıysa, bu onların duygusal deneyimden yoksun olduğunu gösterebilir. Duygusal anlayış, mutlu, sağlıklı ve tatmin edici bir cinsel yaşamın anahtarıdır, bu yüzden onsuz işler ters gidebilir.

GEÇMİŞ TECRÜBELERİNİ ANLATIYORSA SORUN VAR Geçmişteki fetihler, yatakta ne kadar harika oldukları veya kaç kişiyle yattıkları hakkında hava atmak, bir kişinin harika bir aşık olmadığını gösterir. Bu tür konuşmalar genellikle güvensizliğin bir işaretidir ve bu nedenle genellikle yatakta kötü olan birinin davranışıdır.

FAZLA DİKKATLİYSE SIKICI OLABİLİR Çeşitlilik hayatın baharatıdır ve buna seks hayatınız da dahildir. Her zaman temkinli davrananlar, yeni şeyler denemekten kaçınanlar ve geçinmek için rutine güvenenler de genellikle yatakta en iyisi değildir.

GÖZ TEMASINDAN KAÇMIYORSA Araştırmalar, göz temasının arzuyu ve uyarılmayı teşvik etmeye yardımcı olabileceğini gösteriyor, bu nedenle göz temasından korkmayan biriyle çıkıyorsanız, kazanan sizsiniz demektir. İyi bir göz teması, kendimizi harika hissettiren Oksitosin gibi iyi hissettiren kimyasallar üretmemize yardımcı olabilir. Bütün bunlar olumlu bir cinsel deneyime katkıda bulunur ve yeni aşk ilginizin duygusal yakınlıktan korkmadığını gösterir - gözler ruhun pencereleridir.