"Sen kurban olasın o bayrağa" İstanbul'da Türk bayrağını indirme tartışması! O şahıs ifadesinde bakın ne demiş

Şahsı gören İran vatandaşı bir şahıs da, bir süre onu takip ettikten sonra camı açtı. Şahsa, “Sen kurban olasın o bayrağa, bugün 10 tane şehidimiz var. Kafan güzel sokaklardasın, dağlarda gençler ölüyor” diyerek tepki gösterdi. Bayrağın tekrardan göndere çekildiği görülen görüntülerde, şahıs daha sonra uzaklaşarak kayıplara karıştı.