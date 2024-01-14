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"Sen kurban olasın o bayrağa" İstanbul'da Türk bayrağını indirme tartışması! O şahıs ifadesinde bakın ne demiş

14.01.2024 12:59 | Son Güncelleme:
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Cihangir’de bir şahıs girdiği sokakta direkte gördüğü Türk bayrağını indirdi. Bir süre sonra tekrar bayrağı göndere çekti. Bu sırada olayı seyreden İran vatandaşı bir mahalle sakini, şahsın bayrağı indirmeye çalıştığını düşünerek tepki gösterdi. Şahıs, gözaltına alındı. Ambulans şoförü olduğu öğrenilen şahsın, ifadesinde, bayrağın katlanmasından rahatsız olduğu için düzeltmek amacıyla bayrağı indirdiğini ve tekrar geri çektiğini söylediği ortaya çıktı.

Olay, dün saat 02.15 sıralarında Beyoğlu Cihangir’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde bir sokağa gelen şahıs, gönderde olan Türk bayrağının bulunduğu direğin yanına geldi. Şahıs ardından bayrağı gönderden aşağıya indirmeye başladı.


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"SEN KURBAN OLASIN O BAYRAĞA" DİYEREK TEPKİ GÖSTERDİ

Şahsı gören İran vatandaşı bir şahıs da, bir süre onu takip ettikten sonra camı açtı. Şahsa, “Sen kurban olasın o bayrağa, bugün 10 tane şehidimiz var. Kafan güzel sokaklardasın, dağlarda gençler ölüyor” diyerek tepki gösterdi. Bayrağın tekrardan göndere çekildiği görülen görüntülerde, şahıs daha sonra uzaklaşarak kayıplara karıştı.

GÖZALTINA ALINDI

GÖZALTINA ALINDI

İran uyruklu şahsın görüntüleri sosyal medyada paylaşması sonrası polis harekete geçti. Çalışmalar kapsamda güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, saatler inceleme yaparak şahsın ambulans şoförü olarak görev yapan R.B. (45) olduğunu tespit etti. Bunun üzerine şahsın Halıcıoğlu’ndaki evine giden polis ekipleri, gözaltına aldı.

Emniyete götürülen R.B.’nin “mala zarar verme” ve “taksirle yaralama” suçlarından kaydı olduğu öğrenildi.

“KATLANMIŞ VAZİYETTE BULUNAN TÜRK BAYRAĞINI GÖREREK DÜZELTMEK İSTEDİM”

“KATLANMIŞ VAZİYETTE BULUNAN TÜRK BAYRAĞINI GÖREREK DÜZELTMEK İSTEDİM”

İfadesi alınan R.B., “Evime giderken yol üzerinde direkte katlanmış vaziyette bulunan Türk Bayrağını görerek düzeltmek istedim. Bu nedenle ipini çözüp biraz indirdikten sonra tekrar göndere çıkardım. Bayrağın katlanmış şekilde durmasından rahatsız oldum. Konu hakkında hassasiyetim olduğu için düzelttim. Alkollüydüm, ancak alkolün etkisiyle yapmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum” dedi.

İfadesi sonrasında “devletine egemenlik alametlerini alenen aşağılamak” suçundan adli işlem yapılan R.B.‘nin adliyeye sevk edileceği öğrenildi. (İHA)

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İstanbul Beyoğlu Türk bayrağı Cihangir bayrak
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