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  4. Sevgilisi evdeyken birlikte yaşadığı eski kocası zile bastı! Çamaşır ipiyle 4. kattan inmek isterken olan 6 yaşındaki çocuğa oldu

Sevgilisi evdeyken birlikte yaşadığı eski kocası zile bastı! Çamaşır ipiyle 4. kattan inmek isterken olan 6 yaşındaki çocuğa oldu

23.03.2024 16:19
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Akılalmaz olayın adresi İstanbul Bahçelievler... Sevgilisinin evine giden Vahdet T. sevgilisinin birlikte yaşadığı eski kocası Turgay E.'nin zile basmasıyla büyük panik yaşadı. Kaçmak isteyen Vahdet T. 4. kattan aşağı çamaşır ipi sarkıttı. Ancak çamaşır ipi kopunca okula giden 6 yaşındaki kızın üstüne düştü. Talihsiz kız ise 10 gün yoğun bakımda hayata tutunmaya çalıştı. İşte detaylar...

Bahçelievler'de sevgilisinin eski eşi kapıyı çalınca panikleyen Vahdet T. çamaşır ipi sarkıtarak kaçmaya çalıştığı sırada 4. kattan 6 yaşındaki çocuğun üzerine düştü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan çocuk 10 gün yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdi. Mahkemeye sevk edilen Vahdet T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır
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KAPI ÇALINCA PANİKLEDİ

Olay, 8 Mart Cuma günü saat 10.45 sıralarında Şirinevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 6 yaşındaki Hafsa Mina Koca, komşusu Demet B. ve Demet B.'nin oğlu Eymen Y. ile anaokula gitmek üzer evden çıktı. Demet B. çocukları okula gitmek için Hisar Sokağı'na girdi. Aynı sokakta sevgilisi Esra S.'nin evine gelen Vahdet T., evdeyken kapı çaldı. Gelen kişinin Esra S.'nin eski eşi Turgay E. olabileceğini düşünen Vahdet T. panikleyerek kaçmaya çalıştı.

ÇAMAŞIR İPİYLE KAÇMAK İSTEDİ

ÇAMAŞIR İPİYLE KAÇMAK İSTEDİ

Kaçış yolu bulamayan Vahdet T. 5 katlı binanın 4. katından çamaşır ipiyle aşağıya inmeye çalıştı. Vahdet T. çamaşır ipiyle bir kat indikten sonra ip koptu. 3'üncü kattan aşağıya düşen Vahdet T. bu sırada okula giden 6 yaşındaki Hafsa Mina'nın Üstüne düştü.

HAFSA MİNA YOĞUN BAKIMDA 10 GÜN YAŞAM MÜCADELESİ VERDİ

HAFSA MİNA YOĞUN BAKIMDA 10 GÜN YAŞAM MÜCADELESİ VERDİ

Ambulans gecikince ağır yaralanan Hafsa Mina bir vatandaş tarafından en yakındaki hastaneye götürüldü. Ardından Kadıköy'de bulunan hastaneye sevk edilen Hafsa Mina 10 gün yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdi. Hafsa Mina'nın tedavi devam ederken, Vahdet T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"6 KABURGASINDA KIRIK VAR"

"6 KABURGASINDA KIRIK VAR"

Baba Hamza Koca, "8 Mart günü saat 10.45 sularında, Hisar 1 sokakta kızım okula giderken, dördüncü kattan bir vatandaş atlıyor. Evde bulunan kadının sevgilisi olduğunu söylüyor. Bu süreçte sevgilisi olan kadının da eski kocası varmış, eski kocası da olaydan yarım saat önce eve geliyor.

Eve gelip kapıyı açtırmak istiyor, açtırmayınca evde bir şeyler olduğundan şüpheleniyor. Bir plan yapıyor nasıl inebilirim diye o süreçte de benim kızım buradan geçiyor, düşüyor. Kızımın altı tane kaburgasında kırık var. Omurgasında ve kafatasında kırık var. Şükürler olsun ki iyiye gidiyor. Şahsı serbest bırakmışlar tutuksuz yargılanmak üzere, ben adalet istiyorum." ifadelerine yer verdi. Hafsa Mina'nın dedesi Ramazan Koca ise, "Bu kazadan sonra çok üzüldük. Okula gelirken yukarıdan aşağıya vatandaşın birisi çocuğun üzerine düşüyor. Balkondan basit bir çamaşır ipine bağlayıp aşağı atlıyor." şeklinde konuştu.

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Bahçelievler sevgili
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