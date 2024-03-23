Sevgilisi evdeyken birlikte yaşadığı eski kocası zile bastı! Çamaşır ipiyle 4. kattan inmek isterken olan 6 yaşındaki çocuğa oldu

Eve gelip kapıyı açtırmak istiyor, açtırmayınca evde bir şeyler olduğundan şüpheleniyor. Bir plan yapıyor nasıl inebilirim diye o süreçte de benim kızım buradan geçiyor, düşüyor. Kızımın altı tane kaburgasında kırık var. Omurgasında ve kafatasında kırık var. Şükürler olsun ki iyiye gidiyor. Şahsı serbest bırakmışlar tutuksuz yargılanmak üzere, ben adalet istiyorum." ifadelerine yer verdi. Hafsa Mina'nın dedesi Ramazan Koca ise, "Bu kazadan sonra çok üzüldük. Okula gelirken yukarıdan aşağıya vatandaşın birisi çocuğun üzerine düşüyor. Balkondan basit bir çamaşır ipine bağlayıp aşağı atlıyor." şeklinde konuştu.