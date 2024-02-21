Sevgilisini bir aracın içinde güpegündüz başka bir adamla yakaladı! O anları sosyal medyadan böyle ifşa etti

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcılar arasında popüler oldu. Söz konusu görüntülerde bir adam sevgilisini güpegündüz kendisini aldatırken yakaladı. Arabanın kapısını açmadan elindeki cep telefonuyla kayıt almaya başlayan adamın paylaşımına, "Güpegündüz kız arkadaşını kendisini aldatırken yakaladı" notu eklendi.
Görüntülerde kadının bağırarak kendisini savunduğu ve yüzünü kapatarak kamera açısından uzaklaşmaya çalıştığı görüldü. Aynı zamanda çiftin dışarıdan görünmemek için önlem olarak araç camlarını beyaz örtülerle kapattıkları fark edildi.
Genç kadın aracın arka koltuğunda üzeri çıplak bir şekilde otururken görüntülerde sevgilisini aldattığı kişi görünmedi. Görüntüler kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti ve yorum yağmuruna tutuldu.
Bir sosyal medya kullanıcısı görüntülere, "Bunu neden bir insan videoya alır ki?" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "İntikamını çok beğendim" yorumunu yaptı.