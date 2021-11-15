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  4. Seyir halindeki sürücü neye uğradığını şaşırdı! Aniden açıldı

Seyir halindeki sürücü neye uğradığını şaşırdı! Aniden açıldı

15.11.2021 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de seyir halindeki aracın sürücüsü, bir anda kaputun açılması nedeniyle büyük şok yaşadı. Kazaya sebep olan olaydan sürücü yaralı kurtulabildi. Önüne çıkan minibüsle çarpışan aracı görenler ekiplere ihbarda bulundu. Yaralı sürücü, ilk yardım müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İzmit ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi D-100 Karayolu Ankara istikametinde meydana gelen kazada edinilen bilgiye göre, M.F.Y. idaresindeki otomobilin seyir esnasındayken kaputu aniden açıldı. Kaputun açılmasının ardından fren yapan sürücü M.F.Y., görüşü kaybedince yol üzerinde dönmeye başladı. Kontrolü kaybedilen araç, Ümit Toykan idaresindeki minibüs ile çarpıştı.

SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Otomobil sürücüsü M.F.Y., başına aldığı darbe neticesinde bir süre aracın içerisinde kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardında M.F.Y.’yi Seka Devlet Hastanesine kaldırıldı.

"SAĞ ŞERİDE KAÇTIM AMA OTOMOBİL GELDİ, BENİ BULDU"

"SAĞ ŞERİDE KAÇTIM AMA OTOMOBİL GELDİ, BENİ BULDU"
Kazayla ilgili Ümit Toykan, "Araç giderken bir anda kaputu açıldı ve dönmeye başladı. Ben de orta şeritten gidiyordum, görünce sağ şeride kaçtım. Sonrasında otomobil geldi ve beni buldu" dedi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. İHA
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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli
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