Seyir halindeki sürücü neye uğradığını şaşırdı! Aniden açıldı

"SAĞ ŞERİDE KAÇTIM AMA OTOMOBİL GELDİ, BENİ BULDU"

Kazayla ilgili Ümit Toykan, "Araç giderken bir anda kaputu açıldı ve dönmeye başladı. Ben de orta şeritten gidiyordum, görünce sağ şeride kaçtım. Sonrasında otomobil geldi ve beni buldu" dedi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. İHA