Şeytana tapan bir tecavüzcü! Seri katil Richard Ramirez'in dehşete düşüren yaşamı

ABD'li seri katil Richard Ramirez, ABD Hükümeti tarafından yakalanmadan önce geceleri insanların evlerine girerek yapmadık zulüm bırakmazdı. Hırsız, tecavüzcü ve katil Ramirez, girdiği evlerde kurbanlarına kendisini 'Gece Avcısı' olarak tanıtırdı.

İŞTE RICHARD RAMIREZ'İN DEHŞETE DÜŞÜREN YAŞAMI

Richard Ramirez, 5 çocuklu bir ailenin oğlu olarak dünyaya geldi. Ramirez'in babası polis memuruydu ve öfke nöbetleri geçirdiğinde çocuklarını öldüresiye döverdi. Liseye kadar okuyan Ramirez'in katilliğe uzanan öyküsü ise kuzeninin anlattığı hikayelerle başladı.

Ramirez'in kuzeni kanlı hikayeler anlatmaktan keyif alırdı. Kuzeni, kendi karısını tabancayla öldürdüğünde Ramirez de oradaydı. Yüzüne kan sıçramasından haz duyan Richard Ramirez, korkunç iç dünyasıyla böyle tanıştı.

Ramirez, cinayet işlemeye 80'li yılların başlarında başladı. Bir otelin bodrumunda 9 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz ettikten sonra öldürdü. Bu korkunç olay, delil yetersizliğinden dolayı bir sonuca bağlanamadı.

Ramirez'in sonraki adresi 79 yaşındaki bir kadının evi oldu. Kadını defalarca boğazından bıçaklayan katil, sırra kadem bastı.