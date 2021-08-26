HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sıcaktan bunalanlar Konyaaltı Sahili'nde sabahladı

Sıcaktan bunalanlar Konyaaltı Sahili'nde sabahladı

26.08.2021 13:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da sıcak ve nemli havadan etkilenen vatandaşlar dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde uyudu. Sabahın ilk ışıklarında dahi sahildeki yoğunluk dikkat çekti.

Turizm kenti Antalya’da nemli ve sıcak hava etkisini devam ettiriyor. Hava sıcaklığının 35, nem oranının yüzde 40’ı aştığı kentte hissedilen sıcaklık değeri ise artıyor. Evlerde klima altında uyumak istemeyen vatandaşların adresi de sahiller oldu. Günün tüm saatlerinde tatilcileri ağırlayan Konyaaltı Sahili’nde, bazı vatandaşların kalabalık arasında uyumaya devam ettiği görüldü.

“SAHİL SERİN OLUYOR"

Bazı vatandaşların yastıkla, bazılarının havluyla uyuduğu bazılarının ise arkadaşlarıyla yan yana yattıkları görüldü.
Bir kişinin köpekle uyuması da renkli görüntüler oluşturdu.
Sıcak hava ve nemden dolayı gecenin ilerleyen saatlerinde sahile gelen vatandaşlar buldukları her noktada uyumayı tercih etti
Sabahın ilk ışıkları olmasına rağmen sahile gelenlerin yoğunluk oluşturduğu ve Akdeniz’in mavi sularında kulaç attıkları gözlemlendi.
Sahilde uyuyup uyananlardan Yusuf Uz şunları ifade etti:
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

"Yabancı madde" tespit edildi! 1.63 milyon doz aşının kullanımını durdurdular

"Yabancı madde" tespit edildi! 1.63 milyon doz aşının kullanımını durdurdular

Komşusuna cinsel organını gösterdi! İğrenç anlar kamerada

Komşusuna cinsel organını gösterdi! İğrenç anlar kamerada

Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı yeni imajıyla şaşırttı!

Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı yeni imajıyla şaşırttı!

900 gün sürecek tadilat! Trafiğe kapatılacak mı?

900 gün sürecek tadilat! Trafiğe kapatılacak mı?

İlk asker kafilesi Kabil'den döndü

İlk asker kafilesi Kabil'den döndü

Antikor seviyesini üç kattan fazla artırıyor

Antikor seviyesini üç kattan fazla artırıyor

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

13 yaşındaki çocuğa cinsel içerikli mesaj atıp fotoğraf istedi!

13 yaşındaki çocuğa cinsel içerikli mesaj atıp fotoğraf istedi!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Erdoğan'dan memur maaşlarına yapılan zamla ilgili açıklama

Erdoğan'dan memur maaşlarına yapılan zamla ilgili açıklama

15 yıldır çatıda duruyor: Aşağıya indirsem 1 dakikada satılır

15 yıldır çatıda duruyor: Aşağıya indirsem 1 dakikada satılır

13 yaşındaki kıza yaptıkları kan dondurdu! Sebebi "Pes" dedirtti

13 yaşındaki kıza yaptıkları kan dondurdu! Sebebi "Pes" dedirtti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.