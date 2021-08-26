Sıcaktan bunalanlar Konyaaltı Sahili'nde sabahladı

Turizm kenti Antalya’da nemli ve sıcak hava etkisini devam ettiriyor. Hava sıcaklığının 35, nem oranının yüzde 40’ı aştığı kentte hissedilen sıcaklık değeri ise artıyor. Evlerde klima altında uyumak istemeyen vatandaşların adresi de sahiller oldu. Günün tüm saatlerinde tatilcileri ağırlayan Konyaaltı Sahili’nde, bazı vatandaşların kalabalık arasında uyumaya devam ettiği görüldü.