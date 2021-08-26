Sıcaktan bunalanlar Konyaaltı Sahili'nde sabahladı

Turizm kenti Antalya’da nemli ve sıcak hava etkisini devam ettiriyor. Hava sıcaklığının 35, nem oranının yüzde 40’ı aştığı kentte hissedilen sıcaklık değeri ise artıyor. Evlerde klima altında uyumak istemeyen vatandaşların adresi de sahiller oldu. Günün tüm saatlerinde tatilcileri ağırlayan Konyaaltı Sahili’nde, bazı vatandaşların kalabalık arasında uyumaya devam ettiği görüldü.
“SAHİL SERİN OLUYOR"
Bazı vatandaşların yastıkla, bazılarının havluyla uyuduğu bazılarının ise arkadaşlarıyla yan yana yattıkları görüldü.
Bir kişinin köpekle uyuması da renkli görüntüler oluşturdu.
Sıcak hava ve nemden dolayı gecenin ilerleyen saatlerinde sahile gelen vatandaşlar buldukları her noktada uyumayı tercih etti
Sabahın ilk ışıkları olmasına rağmen sahile gelenlerin yoğunluk oluşturduğu ve Akdeniz’in mavi sularında kulaç attıkları gözlemlendi.
Sahilde uyuyup uyananlardan Yusuf Uz şunları ifade etti:
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