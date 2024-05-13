Sıfırdan başladı, atölyesini kurdu! Girişimci kadın 70 kişiyi istihdam ediyor

Annelik ve iş dünyası arasında hassas bir denge kurmanın zorluklarını yaşasa da, her iki rolü de büyük bir özveriyle yerine getirdiğini belirten Sayılgan, iş yerindeki çalışanlarını bir aile gibi gördüğünü ve onlara destek olmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, “4 yıl önce kendi işimi kurmaya karar verdim. Devlet desteği alarak kendime iş yeri açtım.