Sıklıkla yapılıyor! Erken kırışmaya neden oluyorlar

Kırışıklıklar istenmeyen görünümlere neden oluyor. Yaş ile ortaya çıkan kırışmayı önlemek zor olsa da günlük olarak yaptığınız hatalar nedeniyle oluşan kırışıklıkları kolayca önleyebilirsiniz. Kırışıklıkları önlemek için botoks gibi işlemleri tercih edebilir veya düzenli olarak yüz yogası yapabilirsiniz. Yüz yogasının kırışıklıklara karşı daha etkili olabilmesi için öncelikle yaptığınız hataları önleyebilirsiniz.

KIRIŞIKLIĞA NEDEN OLAN HATALAR

YETERLİ DERECEDE UYKU UYUMAMAK Bir gece dahi uykusuz kalırsanız veya sürekli olarak günde 5 saatten az uyursanız bu durum, su kaybına ve cilt bariyerinizin incelmesine neden olabilir. İyi dinlenme, gençleşmenin ve yeni hücrelerin büyümesinin anahtarıdır. Bu nedenle dinlenmeye önem verirseniz olduğunuzdan daha genç görünebilirsiniz.

ANTİOKSİDAN EKSİKLİĞİ Sağlıklı bir cilt için A, C, E vitaminleri ve potasyum hayati önem taşır. Daha çok sebze, özellikle havuç, kabak, domates ve yeşil yapraklı sebzeler yemek bu yönden fayda sağlayabilir. Menünüze zeytinyağı eklemek de iyi bir fikir olabilir.

FAZLA KIRMIZI ET TÜKETMEK Kırmızı et yiyen kadınların daha fazla kırışıklığa sahip olduğunu gösteren bir Hollanda çalışması var. Ancak daha az et yerseniz ve kızartmalar yerine çorba tercih ederseniz bunu önlemek daha olası. Ayrıca öğünlerinize meyve eklemeyi unutmayın.

ÇOK SICAK DUŞ ALMAK VE KİMYASAL ÜRÜNLER KULLANMAK Bu ürünler cildin pH'ını değiştirebilir, tahrişe ve kuruluğa neden olabilir. Bütün bunlar cilt bariyerini aşındırabilir ve erken yaşlanmaya neden olur. Daha doğal bir şey için sert sabunlardan kurtulmak iyi bir fikir olabilir.