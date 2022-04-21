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Sıklıkla yapılıyor! Erken kırışmaya neden oluyorlar

21.04.2022 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaş ilerledikçe kırışıklıklarda da artış görülüyor. Kırışıklıklar yüzde daha ifadesiz, yorgun ve yaşlı görünüme neden oluyor. Günlük hayatta sıklıkla yaptığınız kırışıklıklar erken yaşta kırışmanıza neden olabilir. Bu hataları düzeltmek cildinizin çok daha genç görünmesini ve daha geç kırışmasını sağlayacaktır.

Kırışıklıklar istenmeyen görünümlere neden oluyor. Yaş ile ortaya çıkan kırışmayı önlemek zor olsa da günlük olarak yaptığınız hatalar nedeniyle oluşan kırışıklıkları kolayca önleyebilirsiniz. Kırışıklıkları önlemek için botoks gibi işlemleri tercih edebilir veya düzenli olarak yüz yogası yapabilirsiniz. Yüz yogasının kırışıklıklara karşı daha etkili olabilmesi için öncelikle yaptığınız hataları önleyebilirsiniz.

KIRIŞIKLIĞA NEDEN OLAN HATALAR

YETERLİ DERECEDE UYKU UYUMAMAK

YETERLİ DERECEDE UYKU UYUMAMAK
Bir gece dahi uykusuz kalırsanız veya sürekli olarak günde 5 saatten az uyursanız bu durum, su kaybına ve cilt bariyerinizin incelmesine neden olabilir. İyi dinlenme, gençleşmenin ve yeni hücrelerin büyümesinin anahtarıdır. Bu nedenle dinlenmeye önem verirseniz olduğunuzdan daha genç görünebilirsiniz.

ANTİOKSİDAN EKSİKLİĞİ

ANTİOKSİDAN EKSİKLİĞİ
Sağlıklı bir cilt için A, C, E vitaminleri ve potasyum hayati önem taşır. Daha çok sebze, özellikle havuç, kabak, domates ve yeşil yapraklı sebzeler yemek bu yönden fayda sağlayabilir. Menünüze zeytinyağı eklemek de iyi bir fikir olabilir.

FAZLA KIRMIZI ET TÜKETMEK

FAZLA KIRMIZI ET TÜKETMEK
Kırmızı et yiyen kadınların daha fazla kırışıklığa sahip olduğunu gösteren bir Hollanda çalışması var. Ancak daha az et yerseniz ve kızartmalar yerine çorba tercih ederseniz bunu önlemek daha olası. Ayrıca öğünlerinize meyve eklemeyi unutmayın.

ÇOK SICAK DUŞ ALMAK VE KİMYASAL ÜRÜNLER KULLANMAK

ÇOK SICAK DUŞ ALMAK VE KİMYASAL ÜRÜNLER KULLANMAK
Bu ürünler cildin pH'ını değiştirebilir, tahrişe ve kuruluğa neden olabilir. Bütün bunlar cilt bariyerini aşındırabilir ve erken yaşlanmaya neden olur. Daha doğal bir şey için sert sabunlardan kurtulmak iyi bir fikir olabilir.

TEK BESİN İÇEREN YANLIŞ DİYETLER

TEK BESİN İÇEREN YANLIŞ DİYETLER
Bu diyetlerin amacı, biri hariç tüm türleri dışlamaktır. Bu, cildin kendini iyileştirme yeteneğini azaltıyor ve protein, yağ ve karbonhidrat dengesizliğine yol açıyor. Bir araştırmaya göre, karbonhidratlar kadınlar için en önemli besin grubuyken erkeklerin genç görünmek için yeterince protein yemesi gerekiyor.
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Anahtar Kelimeler:
cilt bakımı
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