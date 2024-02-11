Şişli'de iki grup birbirine girdi! Havaya ateş açıldı... 1 polis yaralı

Şişli'deki olay, saat 23.45 sıralarında Paşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı üzerinde yaşandı. İddiaya göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine gruplar arasında kavga çıktı.

POLİS HAVAYA ATEŞ AÇTI

Olay yerine gelen polis ekipleri, grubu ayırmak için havaya ateş etti. Bazı kişiler polise direnerek mukavemet gösterdi.

1 POLİS YARALANDI

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken. Polise mukavemet gösteren 3 kişi gözaltına alınarak polis aracına bindirildi. Yaşanan olayda bir polis memuru başından yaralandı. Hafif yaralanan polis memuruna sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti. İlk müdahalenin ardından yaralı polis memuru tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.

Polise mukavemetten gözaltına alınan ismi öğrenilemeyen 3 kişi polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri yaşanan olayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA-DHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

