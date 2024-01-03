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  4. Site otoparkında mide bulandıran manzara: Tam 1,5 ton kaçak et ele geçirildi! Bir bölümü çürümüş ve kokmuş

Site otoparkında mide bulandıran manzara: Tam 1,5 ton kaçak et ele geçirildi! Bir bölümü çürümüş ve kokmuş

03.01.2024 15:26 | Son Güncelleme:
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Bursa’da bir sitenin atıl vaziyetteki otoparkında, kaçak kesilmiş 1,5 ton et ele geçirildi. Bir bölümü çürüyen ve kokan etler, belediye ekiplerince imha edildi. "Bidonlar ve kovalar içerisinde de 'ne eti olduğu tespit edilemeyen çürümüş kıyma ve parça etler' ele geçirildiği" bilgisi ise adeta şoke etti! Kaçak etlerin kesiminin yapıldığı ve depolandığı yerin sahibine para cezası uygulandı.

Osmangazi ilçesi Çekirge Mahallesi Uludağyolu Caddesi üzerindeki bir sitenin altındaki otopark alanında, kaçak et kesimi yapıldığı ve depolandığı ihbarı üzerine Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, adrese gitti. Binanın girişindeki alanın mezbahaya dönüştürüldüğü tespit edildi.


Keşfet

'NE ETİ OLDUĞU TESPİT EDİLEMEYEN ÇÜRÜMÜŞ KIYMA VE PARÇA ETLER'

Alandaki 9 dolap içerisinde çok sayıda karkas halde koyun eti bulunurken, bidonlar ve kovalar içerisinde de ne eti olduğu tespit edilemeyen çürümüş kıyma ve parça etler ele geçirildi.

İnsan sağlığına ve tüketime uygun olmayacak şekilde kesimi ve depolaması yapılan 1,5 ton et, olay yerine getirilen çöp kamyonlarında imha edildi.

O anlar da belediye ekipleri tarafından görüntülendi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce, kaçak etlerin kesiminin yapıldığı ve depolandığı yerin sahibine, ruhsatsız faaliyet gösterdiği için 150 bin lira ceza uygulandı.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa
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