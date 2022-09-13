Sivas'ta tuhaf görüntüler! Yoğurdun içindekini duyunca tanınmaz hale geldiler... Tepsiler havada uçuştu

Sivas kent merkezi Kümbet Mahalle Muhtarı Erol Çakmak, örnek bir çalışmaya imza attı. Mahalle halkını bir araya getirmek ve komşuluk bağlarını güçlendirmek amacıyla bu yıl ilk kez festivali andıran şenlik düzenledi. Şenliğe 7’den 70’e çok sayıda mahalle sakini katıldı. Mahallede bulunan Gül Parkı'nda yapılan şenlikte renkli görüntüler oluştu. Müziğin de eşlik ettiği festivalde halat çekme, yumurta taşıma ve yoğurt içerisine saklanan çeyrek altını bulma gibi yarışmalarla katılımcılar kıyasıya mücadele etti.

TEKMELER, TEPSİLER HAVADA UÇUŞTU

Renkli görüntülerin oluştuğu şenlikte, yoğurt içerisine saklanan altını arayan kadınlar arasında kavga çıktı. Kavgada tepsiler ve tekmeler havada uçuştu.

Erkeklerin yarıştığı yoğurdun içerisine saklanan çeyrek altın ise kayboldu.

Yarışmacılar tepsideki altını bulamayınca yoğurt masanın üzerine dökülerek altın arandı. Buna rağmen altın bir türlü bulunamadı. Yaşanan tartışmalara rağmen herkes şenlikten mutlu ve keyif almış bir şekilde ayrıldı. Mahalle sakinleri teşekkürlerini dile getirip şenliğin geleneksel hale getirilmesini istediler.