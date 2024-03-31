Siyasiler oylarını kullanıyor! Açıklamalar geliyor... Tüm Türkiye sandık başında

"Öncelikle bu demokrasi şölenine katkı veren herkese teşekkür ediyoruz. Herkese başarılar diliyoruz. Elbette geçmiş süreçlerde siyasi tartışmalar oldu, şikayet ettiğimiz haksızlıklar oldu ancak çok büyük aksilikler olmadan, çok büyük kazalar olmadan, çok üzücü olaylar olmadan bugüne kadar geldik. Şu ana kadar Türkiye’de seçimin sorunsuz ilerlediği söyleniyor. Seçimin huzur ve güven içinde gerçekleşmesini temenni ediyorum. Özellikle kazanma sevinciyle kutlamalarla ilgili noktada tüm vatandaşlarımızı en önce silahlardan uzak durmaya davet ediyoruz. Silahlardan uzak durmayı öneriyorum. Elbette sevinç gösterileri olacaktır; taşkınlıktan uzak durmayı ve bu seçimin kaybedeni olmadığını hatırlatmak isterim. Yarın seçim geride kalacak, hep birlikte önümüze bakacağız. Bundan sonraki süreçle ilgili dikkatle takip ediyoruz. Bu sabah 8.30 itibarıyla partimden yapılan raporlamada, şu anda adayımızın olduğu hiçbir yerde eksik sandık görevlimizin olmadığını öğrendim. İlk kez genel başkan sıfatıyla oy kullanıyorum. Sonuçlar hayırlı uğurlu olsun."