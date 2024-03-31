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Siyasiler oylarını kullanıyor! Açıklamalar geliyor... Tüm Türkiye sandık başında

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
31.03.2024 10:28
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Tüm Türkiye yerel seçimler için sandık başına gidiyor. Siyasiler de 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oylarını kullanmaya başladı. CHP lideri Özgür Özel Manisa'da oyunu kullandı.

Türkiye, 31 Mart 2024 Mahali İdareler Genel Seçimleri'nde oylarını kullanmak üzere sandık başında. Siyasiler de oy kullanmaya başladı.


Yerel Seçim 2024

SİYASİLER PEŞ PEŞE OY KULLANIYOR

YSK Başkanı Ahmet Yener ve Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara'da oyunu kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL

ÖZGÜR ÖZEL

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Manisa'da oyunu kullandı.

Özgür Özel oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Özel açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle bu demokrasi şölenine katkı veren herkese teşekkür ediyoruz. Herkese başarılar diliyoruz. Elbette geçmiş süreçlerde siyasi tartışmalar oldu, şikayet ettiğimiz haksızlıklar oldu ancak çok büyük aksilikler olmadan, çok büyük kazalar olmadan, çok üzücü olaylar olmadan bugüne kadar geldik. Şu ana kadar Türkiye’de seçimin sorunsuz ilerlediği söyleniyor. Seçimin huzur ve güven içinde gerçekleşmesini temenni ediyorum. Özellikle kazanma sevinciyle kutlamalarla ilgili noktada tüm vatandaşlarımızı en önce silahlardan uzak durmaya davet ediyoruz. Silahlardan uzak durmayı öneriyorum. Elbette sevinç gösterileri olacaktır; taşkınlıktan uzak durmayı ve bu seçimin kaybedeni olmadığını hatırlatmak isterim. Yarın seçim geride kalacak, hep birlikte önümüze bakacağız. Bundan sonraki süreçle ilgili dikkatle takip ediyoruz. Bu sabah 8.30 itibarıyla partimden yapılan raporlamada, şu anda adayımızın olduğu hiçbir yerde eksik sandık görevlimizin olmadığını öğrendim. İlk kez genel başkan sıfatıyla oy kullanıyorum. Sonuçlar hayırlı uğurlu olsun."

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siyasi Seçim 2024
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