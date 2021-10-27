Sofralardan eksik olmayan asitli içecekler bakın neden bağımlılık yaratıyor!

Zincir fast food restoranlarda kolaylıkla bulunan asitli içecekler, fiyat uygunluğu ve lezzeti ile müşterilere cazip geliyor. Peki ama asitli içecekler neden bağımlılık yapıyor?

İŞTE ASİTLİ İÇECEKLERİN BAĞIMLILIK YAPMA NEDENLERİ

Tadını güzelleştiren katkı maddeleri Asitli içecekler, her yaş kesiminden kişiye hitap eden bir lezzete sahiptir. İçeriğinde bulunan vanilya, çilek, çikolata gibi tatlar ve bol şekerli oluşu asitli içeceklere ilgiliyi arttırıyor.

Kolay ulaşılır olması Gazlı içecekler; benzin istasyonları, restoranlar, fast food zincirleri, bakkallar veya süpermarketler gibi aklınıza gelebilecek her türlü satış alanında mevcut.

Reklam Gazlı içecek sektörünün kazancı yüksek olduğu için reklama ayrılan bütçeler de fazladır. Sadece billboardlar değil, ünlü isimlerle çekilen dijital ve uluslararası reklam filmleri de satışı etkilemektedir.

Mide bozulmasına etkisi Mide bozulmaları genellikle midenin bazik hale gelmesinden kaynaklanmaktadır. Bunun anlamı az asit üretmesidir. Bu durumdan ötürü sindirim düzgün gerçekleşemez. Asitli içeceklerdeki asit değerlerinin, mideyi düzelttiği düşünülmektedir.