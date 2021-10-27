HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Sofralardan eksik olmayan asitli içecekler bakın neden bağımlılık yaratıyor!

Sofralardan eksik olmayan asitli içecekler bakın neden bağımlılık yaratıyor!

27.10.2021 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kola, gazoz, meyveli gazoz gibi seçenekleri bulunan asitli içeceklerin açık ara günümüzde en çok tüketilen içecek türü olduğu iddia ediliyor. Gerek restoranlarda gerek marketlerde özel satış teknikleri geliştirilen bu içecekler, halka özenle sunuluyor ve bağımlılığı her geçen gün artıyor.

Zincir fast food restoranlarda kolaylıkla bulunan asitli içecekler, fiyat uygunluğu ve lezzeti ile müşterilere cazip geliyor. Peki ama asitli içecekler neden bağımlılık yapıyor?

İŞTE ASİTLİ İÇECEKLERİN BAĞIMLILIK YAPMA NEDENLERİ

Tadını güzelleştiren katkı maddeleri

Tadını güzelleştiren katkı maddeleri
Asitli içecekler, her yaş kesiminden kişiye hitap eden bir lezzete sahiptir. İçeriğinde bulunan vanilya, çilek, çikolata gibi tatlar ve bol şekerli oluşu asitli içeceklere ilgiliyi arttırıyor.

Kolay ulaşılır olması

Kolay ulaşılır olması
Gazlı içecekler; benzin istasyonları, restoranlar, fast food zincirleri, bakkallar veya süpermarketler gibi aklınıza gelebilecek her türlü satış alanında mevcut.

Reklam

Reklam
Gazlı içecek sektörünün kazancı yüksek olduğu için reklama ayrılan bütçeler de fazladır. Sadece billboardlar değil, ünlü isimlerle çekilen dijital ve uluslararası reklam filmleri de satışı etkilemektedir.

Mide bozulmasına etkisi

Mide bozulmasına etkisi
Mide bozulmaları genellikle midenin bazik hale gelmesinden kaynaklanmaktadır. Bunun anlamı az asit üretmesidir. Bu durumdan ötürü sindirim düzgün gerçekleşemez. Asitli içeceklerdeki asit değerlerinin, mideyi düzelttiği düşünülmektedir.

Kabızlık

Kabızlık
Kabızlık, bağırsakların düzenli çalışmaması sonucu tuvalete çıkamama olayıdır. Kabız olan insanlarda şişkinlik, sancılı bağırsak hareketleri gözlemlenir. Asitli içecekleri tüketmenin bağırsak hareketlerini rahatlatmada etkisi olduğu sanılmaktadır.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan sert tepki: Benim kitabımda geri adım atmak yok

Erdoğan'dan sert tepki: Benim kitabımda geri adım atmak yok

Benzine 25 kuruşluk indirim!

Benzine 25 kuruşluk indirim!

Kılıçdaroğlu'nun adayı Prof. Dr. Özgür Demirtaş mı?

Kılıçdaroğlu'nun adayı Prof. Dr. Özgür Demirtaş mı?

Komandolar 'girilmez' denilen bölgeye girdi

Komandolar 'girilmez' denilen bölgeye girdi

Yayınlanmama nedeni belli oldu: Bitiriyoruz!

Yayınlanmama nedeni belli oldu: Bitiriyoruz!

Verdiği oyu açıkladı! Partisine uymadı "Hayır" dedi

Verdiği oyu açıkladı! Partisine uymadı "Hayır" dedi

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 büyükelçi açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 büyükelçi açıklaması

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İmamoğlu'nun taksi projesiyle ilgili İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı'ndan açıklama

İmamoğlu'nun taksi projesiyle ilgili İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı'ndan açıklama

Bakan Özer duyurdu! Türkiye'de bir ilk, yarın başlıyor

Bakan Özer duyurdu! Türkiye'de bir ilk, yarın başlıyor

AK Partili Birinci'nin dolar açıklaması gündem oldu

AK Partili Birinci'nin dolar açıklaması gündem oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.