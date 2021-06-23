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Sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı?

23.06.2021 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

21 Haziran'da gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından toplantıda alınan önemli kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Sokağa çıkma yasağına ilişkin alınan, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren bilgiler paylaşıldı. Bunun ardından vatandaşlar "Sokağa çıkma yasağı kalktı mı?" , "Pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı?" sorularının yanıtını arama motorlarından araştırmaya başladı. İşte ayrıntılar...

Mayıs ayında hafta sonu iki gün, haziran ayında hafta sonu bir gün olarak uygulanan sokağa çıkma yasağı hakkında temmuz ayı için farklı bir karar alındı. Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından alınan kararlar halk ile paylaşıldı. Peki Sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı? İşte ayrıntılar...

Pazar günü sokağa çıkmak serbest mi?

Kabine Toplantısı'nda, koronavirüsle mücadele döneminde temmuz ayında uygulanacak kurallara ilişkin önemli kararlar alındı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI?
Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, sokağa çıkma kısıtlamalarının tamamen kaldırılacağını bildirdi.

PAZAR GÜNÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

PAZAR GÜNÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
Haziran ayında uygulanan pazar günü tam gün sokağa çıkma yasağı temmuz ayında uygulanmayacak. Temmuz ayında sokağa çıkmak serbest olacak.
Ancak alınan kararlar 1 Temmuz'dan itibaren uygulanacak. Önümüzdeki pazar (27 Haziran) sokağa çıkma yasağı devam edecek.

SEYAHAT KISITLAMALARI KALKTI MI?

SEYAHAT KISITLAMALARI KALKTI MI?
1 Temmuz sonrası için şehirler arası seyahat kısıtlamasının ve şehir içi toplu taşıma kısıtlamasının uygulanmayacağı ifade edildi. Müzik ile ilgili sınırlamalar 24.00'a çekildi.
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