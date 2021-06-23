Mayıs ayında hafta sonu iki gün, haziran ayında hafta sonu bir gün olarak uygulanan sokağa çıkma yasağı hakkında temmuz ayı için farklı bir karar alındı. Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından alınan kararlar halk ile paylaşıldı. Peki Sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı? İşte ayrıntılar...