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Son Dakika: Çankırı'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı! Ölü ve yaralılar var

19.02.2022 01:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı. Trafik kazasında ilk belirlemelere göre ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi. Yolcu otobüsünün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait olduğu, İstanbul’dan yola çıktığı ve bir cenaze ile cenaze yakınlarını taşıdığı belirtildi. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

Son dakika: Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazada bir yolcu otobüsünün şarampole yuvarlandığı öğrenildi. İlk belirlemelere göre 2 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. İşte son dakika kaza haberinin tüm detayları...

2 ÖLÜ, ÇOK SAYIDA YARALI

İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otobüs, Dağtarla mevkisinde yolun kar nedeniyle kayganlaşması sonucu şarampole devrildi. Edinilen bilgiye göre, İBB'ye ait yolcu otobüsü İstanbul’da hayatını kaybeden bir vatandaşın cenazesini ve cenaze yakınlarını memleketine ulaştırmak için yola çıkmıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor. (AA/DHA/İHA)

ÇANKIRI'DAKİ KAZADA OLAY YERİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Çankırı
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