Son Dakika: Çankırı'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı! Ölü ve yaralılar var

Son dakika: Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazada bir yolcu otobüsünün şarampole yuvarlandığı öğrenildi. İlk belirlemelere göre 2 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. İşte son dakika kaza haberinin tüm detayları...

2 ÖLÜ, ÇOK SAYIDA YARALI

İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otobüs, Dağtarla mevkisinde yolun kar nedeniyle kayganlaşması sonucu şarampole devrildi. Edinilen bilgiye göre, İBB'ye ait yolcu otobüsü İstanbul’da hayatını kaybeden bir vatandaşın cenazesini ve cenaze yakınlarını memleketine ulaştırmak için yola çıkmıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor. (AA/DHA/İHA)