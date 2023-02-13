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Son dakika: Deprem sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yıkılması gereken binaların sayısını açıkladı

13.02.2023 15:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından arama kurtarma çalışmaları ve hasar tespitleri devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Yürütülen çalışmalar kapsamında 33 bin 143 binada yer alan 153 bin 506 dairenin acil yıkılması gereken, ağır hasarlı ve yıkık olduğu tespit edildi." ifadeleri kullanıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, “Asrın Felaketi” olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve aralarında Kayseri, Niğde ve Kilis’in de bulunduğu 13 ilde hasar tespit çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bakanlığa bağlı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü 6 bini aşkın uzman ekibiyle deprem bölgelerinde çalışmalarına devam ediyor.

Bakanlık, bugün itibarıyla yapılan hasar tespit çalışmalarında 236 bin 410 binada yer alan 1 milyon 279 bin 576 bağımsız birimde inceleme yaptı. Yürütülen çalışmalar kapsamında 33 bin 143 binada yer alan 153 bin 506 bağımsız birimin acil yıkılması gereken, ağır hasarlı ve yıkık olduğunun tespit edildiği bildirildi. 6 bin 849 binada bulunan 46 bin 640 bağımsız birimin orta hasarlı, 59 bin 995 binadaki 439 bin 647 bağımsız birimin az hasarlı, 108 bin 840 binada yer alan 535 bin 490 bağımsız birimin ise hasarsız olduğu tespit edildi.

Bakanlık depremden etkilenen 13 ildeki hasar tespit çalışmalarına dair şu bilgilere yer verdi:

İŞTE TEK TEK AÇIKLANAN İLLERDEKİ HASAR DURUMU

ADANA

ADANA

Adana’da toplam 3 bin 14 binada 59 bin 510 bağımsız birimde hasar tespit çalışması yapıldı. Buna göre 23 binadaki 591 bağımsız bölümün acil yıkılması gereken ağır hasarlı ve yıkık olduğu tespit edildi. 117 binada bulunan 3 bin 175 bağımsız birimin orta hasarlı, 627 binadaki 15 bin 398 bağımsız birimin az hasarlı, 2 bin 107 binadaki 38 bin 687 bağımsız birimin ise hasarsız olduğu tespit edildi.

ADIYAMAN

ADIYAMAN

Adıyaman’da toplam 16 bin 581 binada yapılan çalışmada 65 bin 51 bağımsız birimin hasar tespit çalışması yapıldı. Çalışmalarda 3 bin 893 binadaki 20 bin 400 bağımsız birimin acil yıkılması gereken ağır hasarlı ve yıkık olduğu tespit edildi. 1490 binadaki 7 bin 104 bağımsız birimin orta hasarlı, 5 bin 593 binada bulunan 20 bin 350 bağımsız birimin az hasarlı, 3 bin 763 bina yer alan 8 bin 532 bağımsız birimin de hasarsız olduğu tespit edildi.

DİYARBAKIR

DİYARBAKIR

Diyarbakır’da toplam 16 bin 759 binada 197 bin 66 bağımsız birimde hasar tespit çalışması yapıldı. 354 binada yer alan 4 bin 980 bağımsız birimin acil yıkılması gereken ağır hasarlı ve yıkık olarak tespit edildiği tespit edildi. 371 binadaki 6 bin 58 bağımsız birimin orta hasarlı, 3 bin 466 binada bulunan 54 bin 583 bağımsız birimin az hasarlı, 11 bin 31 binadaki 123 bin 655 bağımsız birimin ise hasarsız olduğu tespit edildi.

ELAZIĞ

ELAZIĞ

Elazığ’da toplam 1.782 binada 18 bin 333 bağımsız birimde hasar tespit çalışması yapıldı. 428 binadaki 2 bin 905 bağımsız birimin acil yıkılması gereken ağır hasarlı ve yıkık olduğu tespit edildi. 120 binadaki 646 bağımsız birimin orta hasarlı, 779 binada yer alan 9 bin 13 bağımsız birimin az hasarlı, 351 binadaki 5 bin 61 bağımsız birimin ise hasarsız olduğu tespit edildi.

GAZİANTEP

GAZİANTEP

Gaziantep’te toplam 81 bin 63 binadaki 314 bin 983 bağımsız birimde hasar tespit çalışması yapıldı. 9 bin 522 binadaki 22 bin 429 bağımsız birimin acil yıkılması gereken ağır hasarlı ve yıkık olduğu tespit edildi. 2 bin 598 binada bulunan 10 bin 71 bağımsız birimin orta hasarlı, 16 bin 240 binadaki 98 bin 733 bağımsız birimin az hasarlı, 41 bin 318 binada bulunan 154 bin 806 bağımsız birimin de hasarsız olduğu tespit edildi.

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