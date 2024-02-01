SON DAKİKA | 'Diyarbakırlı Ramazan Hoca'nın katili yakalandı! MOBESE'deki dikkat çeken detay: 1,5 saat boyunca...

Pişkin, görüntülerde tarikatlarla ilgili söylediği sözler nedeniyle rahatsız edildiğini belirterek, "Benim üzerimde yoğun bir kampanya var maalesef. Maalesef rant kapılarına dönmüş. Mutlak manada hepsi değil. Genel anlamda sıkıntıdırlar. Uyutma politikası var. Bunu sürekli söylüyoruz. Hiç kimseden korkum yok. Maalesef benim dükkanıma kendini bilmez bazı insanlar geliyor. Cahiller Allah onları hidayet etsin.