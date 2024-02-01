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  4. SON DAKİKA | 'Diyarbakırlı Ramazan Hoca'nın katili yakalandı! MOBESE'deki dikkat çeken detay: 1,5 saat boyunca...

SON DAKİKA | 'Diyarbakırlı Ramazan Hoca'nın katili yakalandı! MOBESE'deki dikkat çeken detay: 1,5 saat boyunca...

01.02.2024 15:08 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: 'Diyarbakırlı Ramazan Hoca' olarak tanınan ve dün İstanbul Fatih'te bıçaklanarak öldürülen Ramazan Pişkin'in katil zanlısı yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, katil zanlısının İstanbul'da yakalandığını duyurdu. Güvenlik kamerası ve MOBESE kayıtlarındaki 1,5 saat detayı ise dikkat çekti.

Son dakika: 'Diyarbakırlı Ramazan Hoca' cinayeti bir anda gündemi sarstı. İstanbul Cerrahpaşa Mahallesi'ndeki çay ocağında dün bıçaklı saldırıya uğrayan Ramazan Pişkin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Pişkin'in bıçaklanarak öldürülmesi kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, her yerde aranan katil zanlısı bugün yakalandı.

SON DAKİKA: RAMAZAN HOCA'NIN KATİLİ YAKALANDI

Gelen son dakika haberine göre, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya katil zanlısının İstanbul'da yakalandığını duyurdu.

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‘Diyarbakırlı Ramazan Hoca’nın ablası kameralara sinirlendi: İnşallah siz de öyle öldürülürsünüz ‘Diyarbakırlı Ramazan Hoca’nın ablası kameralara sinirlendi: İnşallah siz de öyle öldürülürsünüz
Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır
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Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Diyarbakırlı Ramazan Hoca olarak bilinen Ramazan Pişkin İstanbul Fatih’te dün uğradığı bıçaklı saldırıda maalesef hayatını kaybetmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonucu Ramazan Hoca’nın katil zanlısı E.B. yakalanmıştır."


KATİL ZANLISI 1 BUÇUK SAAT YÜRÜMÜŞ

KATİL ZANLISI 1 BUÇUK SAAT YÜRÜMÜŞ

Öte yandan kan donduran cinayete ilişkin yeni detaylar da ortaya çıktı.

Habertürk'te yer alan habere göre izlenen güvenlik kamerası ve MOBESE kayıtlarına göre katil zanlısının Zeytinburnu'ndan Fatih'e tam 1 buçuk saat yürüdüğü ve ardından Razaman Hoca'yı vahşice öldürdüğü belirlendi.

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Ramazan Pişkin'in 2 hafta önce paylaştığı bir görüntüde tarikatlarla ilgili söylediği sözlerden dolayı iş yerine gelen bazı kişiler tarafından rahatsız edildiğini söylediği ortaya çıktı.

Pişkin, görüntülerde tarikatlarla ilgili söylediği sözler nedeniyle rahatsız edildiğini belirterek, "Benim üzerimde yoğun bir kampanya var maalesef. Maalesef rant kapılarına dönmüş. Mutlak manada hepsi değil. Genel anlamda sıkıntıdırlar. Uyutma politikası var. Bunu sürekli söylüyoruz. Hiç kimseden korkum yok. Maalesef benim dükkanıma kendini bilmez bazı insanlar geliyor. Cahiller Allah onları hidayet etsin.

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İstanbul bıçaklı saldırı
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