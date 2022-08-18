Son Dakika: İstanbul'da güpegündüz cadde ortasında silahlar patladı! Ekipler sevk edildi: Çok sayıda yaralı

Son dakika haberi: İstanbul Küçükçekmece'de caddede çıkan silahlı kavga dehşete düşürdü. Halkalı'daki caddede iki grup arasında çıkan kavgada çok sayıda kişi yaralandı. İşte son dakika gelişmesinin tüm detayları...
KÜÇÜKÇEKMECE'DE İKİ GRUP ARASINDAKİ KAVGADA SİLAHLAR PATLADI
Halkalı'daki caddede iki grup arasında kavga çıktı.
YARALILAR VAR
Silahların da kullanıldığı kavgada ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı.
Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar hastaneye sevk edildi.
Polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. (DHA)
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