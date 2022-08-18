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  4. Son Dakika: İstanbul'da güpegündüz cadde ortasında silahlar patladı! Ekipler sevk edildi: Çok sayıda yaralı

Son Dakika: İstanbul'da güpegündüz cadde ortasında silahlar patladı! Ekipler sevk edildi: Çok sayıda yaralı

18.08.2022 16:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İstanbul Küçükçekmece'de güpegündüz cadde ortasında silahlı kavga olayı yaşandı. İki grup arasında çıkan kavgada ilk gelen bilgilere göre 7 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken polisin çevrede geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberi: İstanbul Küçükçekmece'de caddede çıkan silahlı kavga dehşete düşürdü. Halkalı'daki caddede iki grup arasında çıkan kavgada çok sayıda kişi yaralandı. İşte son dakika gelişmesinin tüm detayları...

KÜÇÜKÇEKMECE'DE İKİ GRUP ARASINDAKİ KAVGADA SİLAHLAR PATLADI

Halkalı'daki caddede iki grup arasında kavga çıktı.

YARALILAR VAR

YARALILAR VAR
Silahların da kullanıldığı kavgada ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı.
Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar hastaneye sevk edildi.
Polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. (DHA)
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Anahtar Kelimeler:
Küçükçekmece silahlı kavga
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