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  4. SON DAKİKA | İstanbul'daki Balıklı Rum Hastanesi'nde yangın çıktı! Büyük panik hastalar böyle taşındı

SON DAKİKA | İstanbul'daki Balıklı Rum Hastanesi'nde yangın çıktı! Büyük panik hastalar böyle taşındı

04.08.2022 13:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi Yaşlı Bakımevi'nin çatısında yangın çıktı. Can pazarının yaşandığı yangında hastalar kucaklarda ve tekerlekli sandalyelerde tahliye edildi. İstanbul Valiliği ölen ya da yaralanan olmadığını belirtirken yangına müdahale eden ekiplerin çalışmaları sürüyor. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi Yaşlı Bakımevi'nin çatısında saat 12.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatı alevlere teslim olurken, bina da dumanla doldu. İhbar üzerine bölgeye Bakırköy, Bahçelievler, Başakşehir, Zeytinburnu, Fatih, Kağıthane, Şişli, Beşiktaş ve diğer ilçelerden itfaiye ekipleriyle sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTALAR TAHLİYE EDİLDİ

Yangın nedeniyle onlarca hasta binadan tahliye edildi. Kimi hasta kucaklarda kimisi de tekerlekli sandalyelerde binadan dışarı çıkarıldı.

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CAN PAZARI YAŞANDI

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri ise yangını söndürmek için çalışma başlattı. Can pazarının yaşandığı yangında ekiplerin müdahalesi ediyor. Yangına havadan da müdahale ediliyor.

İSTANBUL VALİLİĞİ: ÖLEN YA DA YARALANAN YOK

İstanbul Valiliği yetkilileri yangın nedeniyle şu ana kadar ölen ya da yaralanan olmadığını, 80'e yakın hastanın başka hastanelere sevk edildiğini bildirdi.

DUMANLAR İSTANBUL'UN PEK ÇOK YERİNDEN GÖRÜLDÜ

Tarihi binadaki yangın nedeniyle oluşan dumanlar İstanbul'un pek çok ilçesinden görüldü.

OLAY YERİNDEN GÖRÜNTÜLER

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Anahtar Kelimeler:
yangın
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