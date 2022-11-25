Son dakika: İstanbul Şişli'de korkunç olay! Silahla vurulmuş halde bulundular

Son dakika haberi... İstanbul Şişli'deki bir gecekonduda 2'si kadın 3 kişinin cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri ihbar üzerine Kuştepe Mahallesi Zeytinlik Sokak'ta yer alan gecekonduya gitti.

2'Sİ KADIN 3 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Kapıyı açan olmayınca çilingir yardımıyla içeriye giren ekipler, 3 kişinin hareketsiz yattığını gördü. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, silahla vuruldukları belirtilen 2'si kadın 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Evde yapılan aramada herhangi bir ateşli silah bulunamadı. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor. (AA)