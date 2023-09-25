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  4. Son dakika: İzmir Adliyesi önünde silah sesleri! Restoranda çatışma çıktı: Ölü ve yaralılar var

Son dakika: İzmir Adliyesi önünde silah sesleri! Restoranda çatışma çıktı: Ölü ve yaralılar var

25.09.2023 13:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İzmir Adliyesi yakınlarında gelen silah sesleri ekipleri alarma geçirdi. Adliye önündeki restoranda iki grubun silahlı çatışmaya girdiği öğrenildi. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, silahlı çatışmada 1 kişinin öldüğü, 5 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Son dakika: İzmir Adliyesi önündeki restoranda, iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Olay, İzmir Adliyesi C kapısı karşısındaki restoranda meydana geldi. İki grup, restoran içerisinde silahlarla çatıştı.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Çatışmada 1 kişinin öldüğü, 5 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

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Adliye önünde hareketlilik yaşanırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

"OTOMOBİLİN ALTINA GİRİP SAKLANDIM"

Olayla ilgili soruşturma sürerken, görgü tanığı Gökhan Yıldırım, "Adliyeden çıkmıştım. İki grup çatıştı. Çok korktuk. Canımı kurtarmak için park halindeki bir otomobilin altına girip, saklandım. Terör saldırısı zannettim. Yazık yaralananlar oldu" dedi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

(İHA-AA)

BÜYÜK PANİK! OLAY YERİNDEN İLK KARELER....

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İzmir Adliye son dakika Silahlı çatışma

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