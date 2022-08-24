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  4. Son dakika | Marmaris'te feci kaza! Cip safari aracı devrildi: 5 ölü, 6 yaralı

Son dakika | Marmaris'te feci kaza! Cip safari aracı devrildi: 5 ölü, 6 yaralı

24.08.2022 17:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Muğla’da feci bir kaza meydana geldi. Marmaris ilçesinde turistleri taşıyan cip safari aracı devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişinin öldüğü, 6 kişinin de yaralandığı belirtilirken; olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Son dakika: Mardin ve Gaziantep'teki Türkiye'yi sarsan kazaların ardından Marmaris'ten de korkunç bir haber geldi. Irak uyruklu turistleri taşıyan cip safari aracı, Armutalan Mahallesi Datça yolu Seyir Terası mevkisinde devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR!

Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı. Yol trafiğe kapatıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralılar ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

(AA-İHA-DHA)

OLAY YERİNDEN GÖRÜNTÜLER

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Marmaris
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