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  4. SON DAKİKA | MİT'ten PKK'ya ağır darbe: 50'ye yakın hedef vuruldu! İşte o görüntüler

SON DAKİKA | MİT'ten PKK'ya ağır darbe: 50'ye yakın hedef vuruldu! İşte o görüntüler

26.12.2023 17:15 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: MİT, sorumlu düzeydeki örgüt unsurlarının da içinde bulunduğu terör örgütü PKK'ya ait Suriye Aynularab, Kamışlı ve Amude'deki tesisleri imha etti, 50'ye yakın hedef vuruldu. PKK hedeflerinin yok edildiği anların görüntüleri de paylaşıldı. İşte o görüntüler...

Son dakika haberine göre Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK’nın Irak/Hakurk ve Metina’da güvenlik güçlerine yönelik gerçekleştirdiği eylem akabinde Suriye’de bulunan PKK hedeflerini yok etti.

MİT, öncelikli olarak PKK’nın hareket kabiliyetini ve alt yapısını hedef aldı. PKK’nın kıyafetinden silahına, patlayıcısından günlük yaşam malzemesine kadar kullandığı tüm ürünleri Suriye’deki tesislerinde ürettiği tespit edildi. MİT, saha ajanlarını harekete geçirdi.

MİT’in saha ajanları, PKK’nın askeri, ekonomik ve lojistik tesislerinin Suriye’de Kamışlı, Amude ve Ayn Al Arab bölgelerinde sivil görünümlü olarak faaliyet yürüttüğünü belirledi. Tüm tesislere ait konum bilgileri merkeze aktarıldı. Örgüte yönelik strateji belirlendi, hazırlıklar tamamlandı ve operasyon için düğmeye basıldı. Örgüte ait hedeflenen tüm alt yapı tesisleri nokta atışı ile imha edildi, 50’ye yakın hedef vuruldu.

OPERASYONDA SİVİLLERİN KORUNMASI GÖZETİLDİ

Operasyonda öncelikle sivil hassasiyetine dikkat edildi. Halkın zarar görmemesine azami hassasiyet gösterildi.

Güvenlik kaynakları; MİT’in icra ettiği operasyonlar esnasında, sivil şahısların ve sivil yerleşim binalarının zarar görmemesi konusuna azami önem verdiğini aktardı. Sorumlu düzeydeki örgüt unsurlarının da içinde yer aldığı kritik yerleşke/karargah ve tesislerinden oluşan hedeflerin başarılı şekilde imha edildiği, MİT’in operasyonlarının, sınır güvenliğine yönelik tehditlerin bertaraf edilmesi, örgütün Türkiye’ye yönelik eylemsel kapasitesinin ve operasyonel hedeflerinin akamete uğratılmasına önemli katkılar sağladığı görüşü öne çıktı.

MİT’in 12 şehidin kanının yerde kalmaması için, Suriye ve Irak sahalarında operasyonlarına etkin şekilde devam edeceği öğrenildi.

İHA

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MİT'ten PKK'ya ağır darbe: 50'ye yakın hedef vuruldu! İşte o görüntüler

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