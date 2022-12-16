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  4. SON DAKİKA: Diyarbakır'da polis servisine hain saldırı! Bombalı araç patlatıldı, yaralılar var

SON DAKİKA: Diyarbakır'da polis servisine hain saldırı! Bombalı araç patlatıldı, yaralılar var

16.12.2022 06:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Diyarbakır-Mardin yolu üzerinde bombalı araç, polis çevik kuvvet aracının geçtiği sırada patlatıldı. Saldırıda gelen ilk bilgilere göre 8 polis memuru yaralandı. Saldırı ihbarının ardından bölgeye güvenlik güçleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Olayın faili olduğu değerlendirilen iki kişi gözaltına alınmıştır" dedi.

Son dakika: Türkiye güne Diyarbakır'dan bu sabah gelen terör saldırısına uyandı. Polis servisinin geçişi sırasında bombalı aracın patlatılması sonucunda gelen ilk bilgilere göre 8 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırlırken olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Olayın faili olduğu değerlendirilen iki kişi gözaltına alınmıştır" dedi.

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SON DAKİKA | POLİS SERVİSİNE HAİN SALDIRI

Bu sabah saat 05.00 sıralarında Diyarbakır- Mardin Karayolu üzerinde çevik kuvvet polis servis aracının geçişi sırasında bombalı araçla saldırı düzenlendi. Çevik Kuvvet servis midibüsünün merkez Sur ilçesi Çarıklı Mahallesinde kurulan canlı hayvan pazarının bulunduğu bölgeden geçişi sırasında yola daha önceden park edilen bomba düzenekli otomobil patlatıldı.

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8 POLİS YARALANDI

Saldırıda gelen ilk bilgilere göre 8 polis memuru yaralandı. Saldırı ihbarının ardından bölgeye güvenlik güçleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, çevre güvenliğini sağlarken, yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Saldırıyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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BAKAN SOYLU: İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Diyarbakır’da göreve giden polis aracımız geçerken 05.10'da park halindeki araçta patlama meydana gelmiştir.

Tedbiren polis arkadaşlarımız hastaneye götürülmüşler ve ayakta tetkikleri yapılmıştır.

Olayın faili olduğu değerlendirilen iki kişi gözaltına alınmıştır. Geçmiş olsun."

Kaynak: İHA-AA-DHA

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Mardin terör saldırısı

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