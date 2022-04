SON DAKİKA | Rusya Kiev'i vurdu: Şehir merkezinde şiddetli patlama! Bir apartman...

Son dakika haberi: Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında önemli bir gelişme yaşandı ve Rus ordusu Ukrayna’nın başkenti Kiev’i hedef aldı. Buna göre; Rusya'nın Kiev'i vurduğu bildirildi. Ülkenin başkentinde şehrin merkezindeki bir yerleşim yerinin vurulduğu öğrenildi. Öte yandan Kiev'de iki şiddetli patlama sesinin duyulduğu da aktarıldı. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Klichko saldırıya ilişkin yaptığı açıklamasında, "Arkadaşlar düşman Kiev’e saldırdı. Sevchenko semtinde 2 patlama meydana geldi. Ekipler olay yerinde çalışıyor. Saldırıdan zarar görenlere ilişkin bilgiler güncelleniyor" ifadelerini kullandı.

Twitter hesabından açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak, "Antonio Guterres'in resmi ziyareti sırasında Kiev şehir merkezine füze saldırısı düzenlendi. Bir gün önce Kremlin'de uzun bir masada oturuyordu ve bugün başının üstünde patlamalar var. Moskova'dan kartpostal mı? Rusya'nın neden hala BM Güvenlik Konseyi'nde yer aldığını hatırlıyor musunuz?" dedi.

Missile strikes in the downtown of Kyiv during the official visit of @antonioguterres. The day before he was sitting at a long table in the Kremlin, and today explosions are above his head. Postcard from Moscow? Recall why ???????? still takes a seat on the UN Security Council?