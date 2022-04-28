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  4. SON DAKİKA | Rusya Kiev'i vurdu: Şehir merkezinde şiddetli patlama! Bir apartman...

SON DAKİKA | Rusya Kiev'i vurdu: Şehir merkezinde şiddetli patlama! Bir apartman...

28.04.2022 20:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Rusya-Ukrayna savaşından sıcak haberler gelmeye devam ediyor. Kiev uzun bir aradan sonra yeniden Rus bombardımanının hedefi oldu. Son yaşanan gelişmeye göre Rusya, Kiev'i vurdu. Gelen bilgilere göre Ukrayna'nın başkentinde bir apartman hava saldırısıyla vuruldu. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

Son dakika haberi: Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında önemli bir gelişme yaşandı ve Rus ordusu Ukrayna’nın başkenti Kiev’i hedef aldı. Buna göre; Rusya'nın Kiev'i vurduğu bildirildi. Ülkenin başkentinde şehrin merkezindeki bir yerleşim yerinin vurulduğu öğrenildi. Öte yandan Kiev'de iki şiddetli patlama sesinin duyulduğu da aktarıldı. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

KİEVİÇ2

KİEV BELEDİYE BAŞKANI: DÜŞMAN KİEV'E SALDIRDI

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Klichko saldırıya ilişkin yaptığı açıklamasında, "Arkadaşlar düşman Kiev’e saldırdı. Sevchenko semtinde 2 patlama meydana geldi. Ekipler olay yerinde çalışıyor. Saldırıdan zarar görenlere ilişkin bilgiler güncelleniyor" ifadelerini kullandı.

Ekran Alıntısı

PODOLYAK'TAN AÇIKLAMA

Twitter hesabından açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak, "Antonio Guterres'in resmi ziyareti sırasında Kiev şehir merkezine füze saldırısı düzenlendi. Bir gün önce Kremlin'de uzun bir masada oturuyordu ve bugün başının üstünde patlamalar var. Moskova'dan kartpostal mı? Rusya'nın neden hala BM Güvenlik Konseyi'nde yer aldığını hatırlıyor musunuz?" dedi.

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İŞTE KİEV'DEKİ PATLAMADAN GÖRÜNTÜLER

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Rusya Ukrayna son dakika haberi
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