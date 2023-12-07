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  4. SON DAKİKA | Ünlü sosyal medya fenomeni Gizem Bağdaçiçek, müstehcen görüntüleri sonrası gözaltına alındı! Gizem Bağdaçiçek kimdir?

SON DAKİKA | Ünlü sosyal medya fenomeni Gizem Bağdaçiçek, müstehcen görüntüleri sonrası gözaltına alındı! Gizem Bağdaçiçek kimdir?

07.12.2023 17:30 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: Ünlü sosyal medya fenomeni Gizem Bağdaçiçek, sosyal medya platformu Onlyfans'ta yayınlanan pornografik görüntüleri nedeniyle "Müstehcenlik" suçlamasıyla gözaltına alındı. Ünlü fenomen, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Gizem Bağdaçiçek'in, "Önceden bu tarz yayınlar yapıyordum, şimdi yapmıyorum" diyerek kendini savunduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Son dakika haberine göre ünlü sosyal medya fenomeni Gizem Bağdaçiçek sosyal medyadan paylaştığı bir görüntüsü ile ilgili yapılan şikayetler nedeniyle Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği tarafından gözaltına alındı.


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GÖRÜNTÜLER BAŞINI YAKTI

Gizem Bağdaçiçek'in pornografik görüntülerinin sosyal medyada yayılması nedeniyle gözaltına alındığı öğrenildi. Gizem Bağdaçiçek, "Müstehçenlik suçundan yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

'ÖNCEDEN YAPIYORDUM'

'ÖNCEDEN YAPIYORDUM'

Gizem Bağdaçiçek'in sosyal medya platformlarındaki görüntüleri için; "önceden bu tarz yayınlar yapıyordum, şimdi yapmıyorum" dediği öğrenildi.

ONLYFANS FENOMENİ GİZEM BAĞDAÇİÇEK KİMDİR?

ONLYFANS FENOMENİ GİZEM BAĞDAÇİÇEK KİMDİR?

Fenerbahçeli Bruma'yı ifşa eden OnlyFans fenomeni Gizem Bağdaçiçek basında yer alan haberlerin ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu.

1992 yılında dünyaya gelen Gizem Bağdaçiçek pozlarıyla dikkat çeken bir sosyal medya fenomenleri arasında yer alıyor. Ünlü fenomen sosyal medya hesabını ise aktif kullanıyor. 

Sosyal medya platformlarında içerik üreten Bağdaçiçek, 2021 yılında OnlyFans platformuna katılmıştı.

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OnlyFans son dakika gizem bağdaçiçek
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Ünlü sosyal medya fenomeni Gizem Bağdaçiçek gözaltına alındı

Ünlü sosyal medya fenomeni Gizem Bağdaçiçek gözaltına alındı

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