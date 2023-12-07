SON DAKİKA | Ünlü sosyal medya fenomeni Gizem Bağdaçiçek, müstehcen görüntüleri sonrası gözaltına alındı! Gizem Bağdaçiçek kimdir?

Son dakika haberine göre ünlü sosyal medya fenomeni Gizem Bağdaçiçek sosyal medyadan paylaştığı bir görüntüsü ile ilgili yapılan şikayetler nedeniyle Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği tarafından gözaltına alındı.
Gizem Bağdaçiçek'in pornografik görüntülerinin sosyal medyada yayılması nedeniyle gözaltına alındığı öğrenildi. Gizem Bağdaçiçek, "Müstehçenlik suçundan yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Gizem Bağdaçiçek'in sosyal medya platformlarındaki görüntüleri için; "önceden bu tarz yayınlar yapıyordum, şimdi yapmıyorum" dediği öğrenildi.
Fenerbahçeli Bruma'yı ifşa eden OnlyFans fenomeni Gizem Bağdaçiçek basında yer alan haberlerin ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu.
1992 yılında dünyaya gelen Gizem Bağdaçiçek pozlarıyla dikkat çeken bir sosyal medya fenomenleri arasında yer alıyor. Ünlü fenomen sosyal medya hesabını ise aktif kullanıyor.
Sosyal medya platformlarında içerik üreten Bağdaçiçek, 2021 yılında OnlyFans platformuna katılmıştı.