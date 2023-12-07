SON DAKİKA | Ünlü sosyal medya fenomeni Gizem Bağdaçiçek, müstehcen görüntüleri sonrası gözaltına alındı! Gizem Bağdaçiçek kimdir?

Son dakika haberine göre ünlü sosyal medya fenomeni Gizem Bağdaçiçek sosyal medyadan paylaştığı bir görüntüsü ile ilgili yapılan şikayetler nedeniyle Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği tarafından gözaltına alındı.



