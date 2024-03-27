HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Son seçim anketinde 'sürpriz' sonuçlar! AK Parti ve CHP'ye hem iyi hem kötü haber: 17 ilde son durum... Hangi parti, hangi aday önde?

Son seçim anketinde 'sürpriz' sonuçlar! AK Parti ve CHP'ye hem iyi hem kötü haber: 17 ilde son durum... Hangi parti, hangi aday önde?

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
27.03.2024 10:51
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yerel seçimler için son seçim anketi yayımlandı. ASAL Araştırma tarafından 17 büyükşehirde yapılan seçim anketinde çarpıcı sonuçlar dikkat çekti. 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için son düzlüğe girilirken, AK Parti ve CHP'ye hem iyi hem de kötü haberler geldi. Birçok ilde başa baş yarışın devam ettiği gözlemlenirken, 1-2 puanın seçimin kazananı belirleyeceği öngörülüyor. Peki hangi ilde hangi parti önde? İşte detaylar...

Türkiye, 4 gün sonra yerel seçimler için sandık başına gitmeye hazırlanırken, seçim sonuçlarına ilişkin anket çalışmaları da gelmeye devam ediyor. Son olarak ASAL Araştırma, 31 Mart seçimlerine ilişkin yapmış olduğu seçim anketini yayımladı. 17 büyükşehirde yapılan anket çalışmasında bazı illerdeki başa baş sonuçlar dikkat çekti. Peki hangi büyükşehirde hangi parti ve aday önde? İşte Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Manisa, Trabzon, Ordu, Kocaeli, Mersin, Hatay, Eskişehir, Denizli, Diyarbakır, Samsun ve Muğla'daki yerel seçim anketinde son durum...

ASAL Araştırma, yerel seçimlere 4 gün 17 büyükşehirde gerçekleştirdiği seçim anketinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

SON DÜZLÜKTE KAFA KAFAYA YARIŞ SÜRÜYOR

Ankete göre Antalya, Adana, Ordu, Bursa, Eskişehir, Balıkesir’de seçim yarışı yüzde 1 veya 2 oy farkıyla kafa kafaya sürüyor.

HATAY'DA CHP'YE KÖTÜ HABER

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde en büyük yıkımı alan illerden biri olan Hatay’da mevcut belediye başkanı CHP’li Lütfü Savaş’ın tekrar aday gösterilmesi tepkilere neden olmuştu. ASAL’ın anketine göre Hatay’da seçim sonuçları CHP’yi üzebilir. Ankete göre Savaş’ın rakibi AK Partili Mehmet Öntürk, yüzde 42,2 oy oranıyla birinci sırada.

dghfj

AK PARTİ'YE 'ORDU SÜRPRİZİ' OLABİLİR

AK Parti’ye ise bir sürpriz Ordu olabilir. Ankete göre İYİ Partili Enver Yılmaz yüzde 41,6 oy oranı ile şimdilik ilk sırada.

MANİSA'DA MHP'Lİ ERGÜN ÖNDE

MHP’li Manisa Büyükşehir Belediyesi’nde ise yüzde 42,6 ile CHP’nin adayı Cengiz Ergün önde.

Yerel Seçim 2024

İŞTE 17 BÜYÜKŞEHİRDEKİ SON SEÇİM ANKETİ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
seçim anketi Yerel seçim Seçim 2024
En Çok Okunan Haberler
'O alınmış bu alınmış ben işime bakarım' dedi İstanbul'daki son seçim anketini duyurdu

'O alınmış bu alınmış ben işime bakarım' dedi İstanbul'daki son seçim anketini duyurdu

SGK girişi 2000- 2008 olanlar dikkat! 10 yıl erken emeklilik için çizelge netleşti

SGK girişi 2000- 2008 olanlar dikkat! 10 yıl erken emeklilik için çizelge netleşti

Suikast planı suya düşmüştü! Bir kanlı talimat daha

Suikast planı suya düşmüştü! Bir kanlı talimat daha

Son seçim anketinde 'sürpriz' sonuçlar! 17 büyükşehirde son durum

Son seçim anketinde 'sürpriz' sonuçlar! 17 büyükşehirde son durum

Mantar aramaya çıkmışlardı! Korkunç manzarayla karşılaştılar

Mantar aramaya çıkmışlardı! Korkunç manzarayla karşılaştılar

'Sıfır saati' yaklaşıyor: Gözler Erdoğan'ın "dönüşünde"

'Sıfır saati' yaklaşıyor: Gözler Erdoğan'ın "dönüşünde"

Yerel Seçim 2024
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Çok satanlarda zirvede! Columbia'nın en sevilen ayakkabısını sizin için inceledik

Çok satanlarda zirvede! Columbia'nın en sevilen ayakkabısını sizin için inceledik

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Kombinlerinizin havasını yükseltecek ayakkabılar burada!

Kombinlerinizin havasını yükseltecek ayakkabılar burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.