Son seçim anketinde 'sürpriz' sonuçlar! AK Parti ve CHP'ye hem iyi hem kötü haber: 17 ilde son durum... Hangi parti, hangi aday önde?

Türkiye, 4 gün sonra yerel seçimler için sandık başına gitmeye hazırlanırken, seçim sonuçlarına ilişkin anket çalışmaları da gelmeye devam ediyor. Son olarak ASAL Araştırma, 31 Mart seçimlerine ilişkin yapmış olduğu seçim anketini yayımladı. 17 büyükşehirde yapılan anket çalışmasında bazı illerdeki başa baş sonuçlar dikkat çekti. Peki hangi büyükşehirde hangi parti ve aday önde? İşte Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Manisa, Trabzon, Ordu, Kocaeli, Mersin, Hatay, Eskişehir, Denizli, Diyarbakır, Samsun ve Muğla'daki yerel seçim anketinde son durum...

ASAL Araştırma, yerel seçimlere 4 gün 17 büyükşehirde gerçekleştirdiği seçim anketinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

SON DÜZLÜKTE KAFA KAFAYA YARIŞ SÜRÜYOR

Ankete göre Antalya, Adana, Ordu, Bursa, Eskişehir, Balıkesir’de seçim yarışı yüzde 1 veya 2 oy farkıyla kafa kafaya sürüyor.

HATAY'DA CHP'YE KÖTÜ HABER

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde en büyük yıkımı alan illerden biri olan Hatay’da mevcut belediye başkanı CHP’li Lütfü Savaş’ın tekrar aday gösterilmesi tepkilere neden olmuştu. ASAL’ın anketine göre Hatay’da seçim sonuçları CHP’yi üzebilir. Ankete göre Savaş’ın rakibi AK Partili Mehmet Öntürk, yüzde 42,2 oy oranıyla birinci sırada.

AK PARTİ'YE 'ORDU SÜRPRİZİ' OLABİLİR

AK Parti’ye ise bir sürpriz Ordu olabilir. Ankete göre İYİ Partili Enver Yılmaz yüzde 41,6 oy oranı ile şimdilik ilk sırada.

MANİSA'DA MHP'Lİ ERGÜN ÖNDE

MHP’li Manisa Büyükşehir Belediyesi’nde ise yüzde 42,6 ile CHP’nin adayı Cengiz Ergün önde.



