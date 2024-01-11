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    4. Sonunda bu da oldu! İlk bakışta çanta sansanız da... Çanta görünümlü topuklu ayakkabı sosyal medyanın dilinde

    Sonunda bu da oldu! İlk bakışta çanta sansanız da... Çanta görünümlü topuklu ayakkabı sosyal medyanın dilinde

    11.01.2024 15:18 | Son Güncelleme:
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    Her yeni gün karşımıza birbirinden ilginç tasarımlı ayakkabı, çanta ve kıyafet tasarımları çıkıyor. Bu kez sosyal medyada hızla yayılan ve gündem olan ayakkabı ise ilk bakışta bir el çantası görünümüne sahip. Ancak çanta açıldığında içinden ayakların yerleştirileceği bir bölüm çıkıyor ve çanta bir anda topuklu ayakkabıya dönüşüyor. Bir anda sosyal medyanın diline düşen o ayakkabı çok konuşuldu.

    Modanın geldiği son nokta yine herkesi şaşırttı. Sosyal medya şimdi de hızla yayılan çantanın daha doğrusu çanta görünümlü ayakkabının videosunu konuşuyor. Palet şeklindeki ayakkabı, legoyla yapılmış ayakkabı, sadece bir çividen oluşan topuğa sahip ayakkabılardan sonra yine şaşkına çeviren bir ayakkabı tasarımı ortaya çıktı.

    ÇANTA GÖRÜNÜMLÜ AYAKKABI GÜNDEM OLDU

    Sosyal medyada hızla yayılan o ayakkabı, ilk bakışta bir çantaya benziyor.

    Ancak içindeki ayağın yerleştirilebildiği alan sayesinde ayağa giyiliyor.

    Topuklu şekilde tasarlanmış bu ayakkabı, el çantasını andıran görünümüyle yine sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti.

    Sosyal medya kullanıcıları genellikle bu ilginç tasarım için olumsuz yorum yaparken bazıları ise çok eğlenceli buldu.

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    çanta ayakkabı ayak eo topuk ayaklar
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