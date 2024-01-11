Sonunda bu da oldu! İlk bakışta çanta sansanız da... Çanta görünümlü topuklu ayakkabı sosyal medyanın dilinde

Modanın geldiği son nokta yine herkesi şaşırttı. Sosyal medya şimdi de hızla yayılan çantanın daha doğrusu çanta görünümlü ayakkabının videosunu konuşuyor. Palet şeklindeki ayakkabı, legoyla yapılmış ayakkabı, sadece bir çividen oluşan topuğa sahip ayakkabılardan sonra yine şaşkına çeviren bir ayakkabı tasarımı ortaya çıktı.
Sosyal medyada hızla yayılan o ayakkabı, ilk bakışta bir çantaya benziyor.
Ancak içindeki ayağın yerleştirilebildiği alan sayesinde ayağa giyiliyor.
Topuklu şekilde tasarlanmış bu ayakkabı, el çantasını andıran görünümüyle yine sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti.
Sosyal medya kullanıcıları genellikle bu ilginç tasarım için olumsuz yorum yaparken bazıları ise çok eğlenceli buldu.