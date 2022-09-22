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  4. Sosyal medyaya video çekmek isterken buldu! Tam 2 bin yıllık, kayıtlarda yok

Sosyal medyaya video çekmek isterken buldu! Tam 2 bin yıllık, kayıtlarda yok

22.09.2022 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birbirinden önemli tarihi kent ve eserlerin bulunduğu Ege Bölgesi'nde bir gezgin, şans eseri yeni bir keşif yaptı. Muğla'nın Milas ilçesindeki bir antik mermer ocağında, sosyal medyaya video çekmek için araştırma yapan Recep Aşık, Herakles'e ait olduğu düşünülen bir kabartma buldu. Yaşanan gelişme sonrası eserle ilgili inceleme başlatıldı.

Muğla'nın Milas ilçesindeki antik mermer ocağında, sosyal medya için video çekmek isteyen gezgin Recep Aşık, tarihi bir keşfe imza attı. Kayaların üzerinde gördüğü kabartmadan sonra yetkilileri arayan Aşık, gerçeği öğrenince ise şaşkına döndü. 2 bin yıllık olduğu tahmin edilen ve ilk kez kayıtlara geçecek olan Herakles kabartmasını bulan gezgin, çok mutlu olduğunu söyledi.

SOSYAL MEDYA VİDEOSU İÇİN GİTTİ, 2 BİN YILLIK TARİH BULDU

Milas'ta yaşayan gezgin Recep Aşık, izlediği bir belgeselden esinlenerek antik mermer ocaklarının bulunduğu dağlık alanda sosyal medyada kullanmak amacıyla video çekmeye karar verdi.
Aşık, video hazırlamak için yaptığı araştırmalarda Karya Kralı Hekatomnos'un bölgede yaşadığı bilgisine ulaştı. Kaynaklardan ilçedeki Sodra Dağı'nda antik mermer ocaklarının olduğunu öğrenen Aşık, görüntü çekmek için bölgeye gezi düzenledi.

KABARTMAYI GÖRÜNCE YETKİLİLERE ULAŞTI

KABARTMAYI GÖRÜNCE YETKİLİLERE ULAŞTI
Mermer yüzeyinde kabartma fark eden ve görüntüleyen Aşık, durumu Milas Müze Müdürlüğüne bildirdi. Herakles'e ait olduğu ve yaklaşık 2 bin yıl önce yapıldığı değerlendirilen kabartmayla ilgili bölgede inceleme başlatıldı.
Aşık, yaptığı açıklamada, sosyal medyada takipçileriyle paylaşmak için arkeoloji, tarih, doğa, çevre alanlarında videolar hazırladığını söyledi.

İLK KEZ KAYITLARA GEÇECEK

İLK KEZ KAYITLARA GEÇECEK
Amacının Karya Kralı Hekatomnos'a ait bir iz bulmak olduğunu belirten Aşık, şöyle devam etti:
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Anahtar Kelimeler:
milas Muğla herakles
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