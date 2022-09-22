Sosyal medyaya video çekmek isterken buldu! Tam 2 bin yıllık, kayıtlarda yok

Muğla'nın Milas ilçesindeki antik mermer ocağında, sosyal medya için video çekmek isteyen gezgin Recep Aşık, tarihi bir keşfe imza attı. Kayaların üzerinde gördüğü kabartmadan sonra yetkilileri arayan Aşık, gerçeği öğrenince ise şaşkına döndü. 2 bin yıllık olduğu tahmin edilen ve ilk kez kayıtlara geçecek olan Herakles kabartmasını bulan gezgin, çok mutlu olduğunu söyledi.

SOSYAL MEDYA VİDEOSU İÇİN GİTTİ, 2 BİN YILLIK TARİH BULDU

Milas'ta yaşayan gezgin Recep Aşık, izlediği bir belgeselden esinlenerek antik mermer ocaklarının bulunduğu dağlık alanda sosyal medyada kullanmak amacıyla video çekmeye karar verdi.

Aşık, video hazırlamak için yaptığı araştırmalarda Karya Kralı Hekatomnos'un bölgede yaşadığı bilgisine ulaştı. Kaynaklardan ilçedeki Sodra Dağı'nda antik mermer ocaklarının olduğunu öğrenen Aşık, görüntü çekmek için bölgeye gezi düzenledi.

KABARTMAYI GÖRÜNCE YETKİLİLERE ULAŞTI Mermer yüzeyinde kabartma fark eden ve görüntüleyen Aşık, durumu Milas Müze Müdürlüğüne bildirdi. Herakles'e ait olduğu ve yaklaşık 2 bin yıl önce yapıldığı değerlendirilen kabartmayla ilgili bölgede inceleme başlatıldı.

Aşık, yaptığı açıklamada, sosyal medyada takipçileriyle paylaşmak için arkeoloji, tarih, doğa, çevre alanlarında videolar hazırladığını söyledi.