HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 'Söylentiler vardı, yıllar sonra gerçekleşti' Sular çekilince ortaya çıktı! Görmek için akın ettiler

'Söylentiler vardı, yıllar sonra gerçekleşti' Sular çekilince ortaya çıktı! Görmek için akın ettiler

28.02.2024 10:14
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artvin'de Çoruh Nehri üzerine inşa edilen, Türkiye'nin gövde yüksekliğiyle en yüksek barajı Yusufeli'de enerji üretimi için ıslak testler sürerken feyezan tedbiri kapsamında baraj suyunun bir bölümü tahliye edildi. Suyun 30 metre çekilmesiyle birlikte daha önce su altında kalan Tekkale köyündeki ev, okul ile yolların yanı sıra sarp kaya üzerinde yer alan Tekkale Köyü Kalesi de gün yüzüne çıktı. Eski yerleşim alanlarını yakından görmek için köye gelenler su altında kalan hatıralarını yad etti.

Yusufeli ilçesinde Çoruh'un üzerine projelendirilip, temeli 26 Şubat 2013'te atılan, 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın 5'inci en yüksek barajı Yusufeli Barajı ile hidroelektrik santrali (HES) inşası tamamlandı.Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Youtube

BARAJ SULARI ÇEKİLDİ, DİPTE KALAN KÖY VE KALE ORTAYA ÇIKTI

Baraj inşası sürecinde Yusufeli halkı, sular altında kalan köylerinden, yeni inşa edilen yerleşim yerlerine taşındı.

22 Kasım 2022'de su tutmaya başlayan baraj, Yusufeli ilçe merkezi ile Yeniköy, Tekkale, Irmakyanı, Çeltikdüzü, Çevreli, İşhan ve Meşecik köylerini, sular altında bıraktı.

Kurulu gücü 558 megavat, yıllık enerji üretimi 1 milyar 888 milyon kilovatsaat olacak Yusufeli Barajı'nda, 1,5 milyar metreküplük su depolandı.

1,5 asrı aşkın tarihinde 7'nci kez taşınan ilçedeki barajda türbinlerinin dönmeye başlamasıyla enerji üretimi için ıslak testler devam ederken, feyezan tedbiri kapsamında baraj suyunun bir bölümü tahliye edildi.

SU ÇEKİLDİ, KÖY GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

SU ÇEKİLDİ, KÖY GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Su seviyesinin yaklaşık 30 metre çekilmesiyle birlikte daha önce su altında kalan 7 köyden biri olan Tekkale köyündeki ev, okul ile yolların yanında sarp kaya üzerine Orta Çağ’da yapıldığı tahmin edilen Tekkale Köyü Kalesi de gün yüzüne çıktı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Çoruh Nehri‎ Artvin Yusufeli Yusufeli Barajı köy baraj
En Çok Okunan Haberler
Aidat ücretlerine fahiş zam geldi! Geri almak için adım adım yapılması gerekenler

Aidat ücretlerine fahiş zam geldi! Geri almak için adım adım yapılması gerekenler

Sözde şeyh cinsel ilişkiye girmek için her yolu denemiş! "Baban bugün ölecek, 2 saat veriyorum"

Sözde şeyh cinsel ilişkiye girmek için her yolu denemiş! "Baban bugün ölecek, 2 saat veriyorum"

Tehlikeyi göze alan satıp parasına bakıyor

Tehlikeyi göze alan satıp parasına bakıyor

31 Mart akşamı için 'sürpriz olabilir' dedi, illeri tek tek saydı

31 Mart akşamı için 'sürpriz olabilir' dedi, illeri tek tek saydı

Canlı yayında tansiyon yükseldi! Şaban Sevinç sinirlerine hakim olamadı, küfür etti

Canlı yayında tansiyon yükseldi! Şaban Sevinç sinirlerine hakim olamadı, küfür etti

Yer: Denizli! Uzman çavuş 5 aracı yaktı, sebebi ise 'pes' dedirtti

Yer: Denizli! Uzman çavuş 5 aracı yaktı, sebebi ise 'pes' dedirtti

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

Tarzınızı yükseltecek parçalarda %50'ye varan indirim

Tarzınızı yükseltecek parçalarda %50'ye varan indirim

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Stilinizi bir üst seviyeye taşıyın! Columbia kapitone yelekte fırsat

Stilinizi bir üst seviyeye taşıyın! Columbia kapitone yelekte fırsat

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.