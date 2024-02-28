'Söylentiler vardı, yıllar sonra gerçekleşti' Sular çekilince ortaya çıktı! Görmek için akın ettiler

Yusufeli ilçesinde Çoruh'un üzerine projelendirilip, temeli 26 Şubat 2013'te atılan, 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın 5'inci en yüksek barajı Yusufeli Barajı ile hidroelektrik santrali (HES) inşası tamamlandı.Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

