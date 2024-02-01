Spor salonuna gitmekten hoşlanmıyor musunuz? 8 adımda egzersiz yapmadan karın yağlarından kurtulma yöntemi

Birçok kişi karın yağlarından kurtulmanın hayalini kurar ancak egzersiz yapma düşüncesi bazıları için sıkıcı görünebilir. Veya yağ yakma egzersizlerine ayıracak zamanı olmayabilir.
Egzersizin zihne ve vücuda pek çok faydası olmasına rağmen, kilo kaybına katkıda bulunmanın yanı sıra, spor salonuna gitmeden veya koşarken kaldırımlara çarpmadan da karnınızdan kilo vermenin yolları var. Bazı küçük beslenme ve yaşam tarzı değişiklikleri yaparak karın bölgenizi nasıl inceltebileceğiniz The Sun'da yer alan haberde madde madde açıklandı.
AZ VE SIK YEMEK
Atıştırmayı seven biriyseniz bu iyi bir haber. Beslenme ve antrenman uzmanı David Wiener, "Protein açısından zengin ve karmaşık karbonhidratlar içeren daha küçük, daha sık öğünler yemek çok önemlidir" diyor. David, doğru öğünler, porsiyon kontrolü ve zamanlama ile her iki veya üç saatte bir yemek yiyebileceğinizi, tok kalabileceğinizi ve yine de karnınızın etrafındaki yağlardan kurtulabileceğinizi düşünüyor. David "Diyetinize dahil etmeniz gereken ideal yiyecekler arasında tavuk, hindi, somon, yumurta, tatlı patates, kahverengi pirinç ve brokoli, karnabahar ve ıspanak gibi nişastalı olmayan sebzeler yer alır" diye ekliyor.
Araştırmalar ne kadar kötü uyursanız o kadar aç olduğunuzu gösteriyor. David şöyle açıklıyor: "Yeterince uyumadığınızda, kendinizi aç hissetmenizi sağlayan hormon olan ghrelin seviyesi yükselir ve kendinizi tok hissetmenizden sorumlu hormon olan leptin seviyesi düşer". David'e göre; sonuç, ertesi gün daha fazla yemek yemenizdir.
Daha fazla uyumak için 'uyku sağlığınız' üzerinde çalışın.
Bu, tutarlı bir yatma saatine sahip olmak ve akşamları alkol, kafein ve büyük öğünler gibi uykuyu bozan şeylerden kaçınmak anlamına gelir. Her gece yedi ila sekiz saat uyumayı hedefleyin ve iştahınızı arttırıp artırmadığına bakın.
Susuz kalmamanın faydaları sonsuzdur. David, "Bol su içmek vücudun detoksifikasyonuna, genel sıvı kalori alımının azaltılmasına, iştahın bastırılmasına ve kalori yakılmasına yardımcı olabilir" diye açıklıyor. Günde en az altı ila sekiz bardak su içmeyi hedefleyin. Tadından hoşlanmıyorsanız, bitki çayları susuz kalmamanızı sağlamanın harika ve lezzetli bir yoludur veya sade suya taze meyve eklemeyi deneyin.
Kişisel Antrenör Will Duru, karbonhidratların şeytan olmadığını ve aslında kilo vermeye yardımcı olabileceğini söylüyor ve "Doğru karbonhidratları yediğinizden emin olmak; işin sırrı bu" diyor. Will "Tam tahıllar gibi lif içeren karbonhidratları seçin, çünkü lif sindirim sisteminizin düzgün çalışmasını sağlayacak ve sizi daha tok tutacaktır, böylece daha fazla yiyecek için geri dönmeye devam etmeyeceksiniz." diyor. Sürülebilir peynir ve üzüm ile iki yulaflı kek veya fıstık ezmeli bir dilim kepekli ekmek deneyin.
Günün ilk öğününü atlamak kalorileri azaltabilir ancak bu eksikliği günün ilerleyen saatlerinde telafi etmeniz muhtemeldir. Will, "Vücudunuz aç olacak ve beslenmeye ihtiyaç duyacak, dolayısıyla öğle yemeğinde doğal olarak kahvaltı yaptığınızdan daha fazla yiyebilirsiniz" diye açıklıyor. Will "Bir kase yoğurt ve meyve bile çok kalorili olmadan güne başlamanın iyi bir yoludur." diyor.