Spor salonuna gitmekten hoşlanmıyor musunuz? 8 adımda egzersiz yapmadan karın yağlarından kurtulma yöntemi

DAHA AZ YEMEK İÇİN DAHA ÇOK UYUMAK

Araştırmalar ne kadar kötü uyursanız o kadar aç olduğunuzu gösteriyor. David şöyle açıklıyor: "Yeterince uyumadığınızda, kendinizi aç hissetmenizi sağlayan hormon olan ghrelin seviyesi yükselir ve kendinizi tok hissetmenizden sorumlu hormon olan leptin seviyesi düşer". David'e göre; sonuç, ertesi gün daha fazla yemek yemenizdir.

Daha fazla uyumak için 'uyku sağlığınız' üzerinde çalışın.

Bu, tutarlı bir yatma saatine sahip olmak ve akşamları alkol, kafein ve büyük öğünler gibi uykuyu bozan şeylerden kaçınmak anlamına gelir. Her gece yedi ila sekiz saat uyumayı hedefleyin ve iştahınızı arttırıp artırmadığına bakın.