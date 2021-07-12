Stilleri göz kamaştıran moda ikonu çift: Günther Krabbenhöft ve Britt Kanja

Renkli kıyafetler, şık aksesuarlar ve son moda tarzlar herkesin dikkatini çeken başlıca unsurlardır. Yaş almak modayı yakından takip etmenize engel değildir. Almanya’nın Berlin kentinde yaşayan Günther Krabbenhöft ve Britt Kanja çifti modayı hayatlarının bir parçası haline getirmeyi başardı. Renkli ve şık tarzlarıyla dikkat çeken çift, 70’li yaşlarına rağmen gezip eğlenmeyi tercih ediyorlar. Enerjik yaşam tarzlarıyla da pek çok kişiye ilham olan çift, “Dünyanın en havalı çifti” olarak anılıyor.

DÜNYANIN EN HAVALI ÇİFTİ OLARAK ANILIYORLAR

Berlinli çift Britt Kanja ve Günther Karabbenhöft, yıllar geçtikçe gençleşiyor. Almanya’nın en güzel giyimli çiftlerinden olan ikili, kültürel ve sosyal etkinliklere katılarak yaşlarına taş çıkartıyorlar.

Moda konusunda kendilerine has bir zevke sahip olan Britt ve Günther gardıroplarında zamansız parçalara yer veriyor.

Zamanı asla geçmeyen parçaları, sıra dışı şapka ve gözlükleriyle ustaca kombinleyen çift sosyal medyada kısa sürede paylaşımlarıyla ses getirmeyi başardı.

Kendileri gibi olmak isteyenlere ise bir tavsiyeleri var. Günther Krabbenhöft’ın kitabı; “Just Be Yourself—You’re Never Too Old to Be Young” (Kendin Ol – Genç Olmak İçin Asla Çok Yaşlı Değilsin).